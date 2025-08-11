Gimtadienį atšventusiai Kylie Jenner – mįslingas Timothée Chalamet įrašas: pakurstė kalbas apie išsiskyrimą

Mirror.co.uk rašo, jog šeštadienkį Timothée Chalamet paminėjo Kylie Jenner 28-ąjį gimtadienį paslaptingu įrašu socialiniuose tinkluose, dar labiau pakurstydamas kalbas, jog pora galėjo nutraukti santykius.
Pasidalino neįprastu sveikinimu
29 metų „Call Me By Your Name“ hito žvaigždė pasidalijo nuotrauka iš istorinių bokso varžybų, kurioje pavaizduotas Muhammadas Ali, švenčiantis pergalę, o ant nuotraukos raudonais, ranka rašytais šriftais užrašyta „Dream Big“ („Svajok didžiai“) – vietoje įprasto sveikinimo, taip manoma, pasirinktas toks sveikinimas su gimtadieniu.
Amerikiečio–prancūzo paslaptingas įrašas dar labiau pakurstė gandus, kad Kylie ir Timothée galutinai išsiskyrė.
Atšventė gimtadienį
Garsi moteris, Kylie Jenner vakar savo socialiniuose tinkluose dalinosi akimirkomis iš savo gimtadienio šventės, kur buvo matomas stalas, nukrautas daržovėmis, vaisiais, o gimtadienio tortą puošė uogos. Buvo matoma, jog stiliaus ikona buvo pasipuošusi paprastai bei plaukus susirišusi į kuoduką.
Visai šalia žymios moters, šalia sėdi kita žymi Holivudo žvaigždė – Hailey Bieber, kuri savo socialiniuose tinkluose taip pat pasidalino gražiojo torto nuotrauka, kuris puoštas avietėmis, leisdama suprasti, jog taip pat dalyvavo gimtadienyje.
