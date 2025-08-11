Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Gimtadienį atšventusiai Kylie Jenner – mįslingas Timothée Chalamet įrašas: pakurstė kalbas apie išsiskyrimą

2025-08-11 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 17:55

Rugpjūčio 10 d. garsi verslininkė, nuomonės formuotoja, modelis Kylie Jenner atšventė gimtadienį. Holivudo aktorius Timothée Chalamet pažymėjo Kylie Jenner 28-ąjį gimtadienį mįslingu „Instagram“ įrašu, kuris sukėlė naujas spėliones apie jų santykius.

Kylie Jenner ir Timothée Chalamet (Nuotr. Scanpix ir asm. almubo)

Rugpjūčio 10 d. garsi verslininkė, nuomonės formuotoja, modelis Kylie Jenner atšventė gimtadienį. Holivudo aktorius Timothée Chalamet pažymėjo Kylie Jenner 28-ąjį gimtadienį mįslingu „Instagram“ įrašu, kuris sukėlė naujas spėliones apie jų santykius.

REKLAMA
0

Mirror.co.uk rašo, jog šeštadienkį Timothée Chalamet paminėjo Kylie Jenner 28-ąjį gimtadienį paslaptingu įrašu socialiniuose tinkluose, dar labiau pakurstydamas kalbas, jog pora galėjo nutraukti santykius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasidalino neįprastu sveikinimu

29 metų „Call Me By Your Name“ hito žvaigždė pasidalijo nuotrauka iš istorinių bokso varžybų, kurioje pavaizduotas Muhammadas Ali, švenčiantis pergalę, o ant nuotraukos raudonais, ranka rašytais šriftais užrašyta „Dream Big“ („Svajok didžiai“) – vietoje įprasto sveikinimo, taip manoma, pasirinktas toks sveikinimas su gimtadieniu.

REKLAMA
REKLAMA

Amerikiečio–prancūzo paslaptingas įrašas dar labiau pakurstė gandus, kad Kylie ir Timothée galutinai išsiskyrė.

REKLAMA

Atšventė gimtadienį

Garsi moteris, Kylie Jenner vakar savo socialiniuose tinkluose dalinosi akimirkomis iš savo gimtadienio šventės, kur buvo matomas stalas, nukrautas daržovėmis, vaisiais, o gimtadienio tortą puošė uogos. Buvo matoma, jog stiliaus ikona buvo pasipuošusi paprastai bei plaukus susirišusi į kuoduką.

Visai šalia žymios moters, šalia sėdi kita žymi Holivudo žvaigždė – Hailey Bieber, kuri savo socialiniuose tinkluose taip pat pasidalino gražiojo torto nuotrauka, kuris puoštas avietėmis, leisdama suprasti, jog taip pat dalyvavo gimtadienyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų