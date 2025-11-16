„Scanorama“ iškilmingoje uždarymo ceremonijoje – būrys žinomų veidų: suspindo Gabija Ryškuvienė

23-ąją „Scanorama“ užbaigs pripažinto lenkų dokumentikos meistro Maciejaus Drygaso filmas „Traukiniai“. Nebylus, bet įspūdingai paveikus archyvinės dokumentikos filmas – bendros Lenkijos ir Lietuvos gamybos darbas, rašoma pranešime spaudai.
Po įspūdingų pergalių Europos kino festivaliuose juosta pelnė dvi JAV kino kritikų asociacijos nominacijas – už geriausią archyvinės dokumentikos filmą ir geriausią garso takelį, kurį sukūrė lietuvių garso režisierius Saulius Urbanavičius.
„Scanoramą“ užversiantis ir sausio pabaigoje Lietuvos ekranuose pasirodysiantis filmas – XX amžiaus portretas, kuriame žmonių veidai, miestai, kasdienybė ir istoriniai lūžiai telpa į vieną kelionę traukiniu. Jis seka pasaulio ritmą, ieško krypties ir kelia klausimą – kur mes visi judame toliau?
Renginyje pasirodė ir būrys žinomų žmonių: Gytis Ivanauskas, Nijolė Narmontaitė, Kristina Zmailaitė, Edmundas Seilius ir kiti.
Žvilgsniai krypo į Gabiją Jaraminaitę-Ryškuvienę. Ji spindėjo elegancija: vilkėjo ilgą šilkinį sijoną, juodą megstinį su sagomis. Prie drabužių priderino ilgaaulius odinius batus.
Konkurso laureatas
Ceremonijos metu paskelbtas pagrindinio konkurso laureatas, kuriuo tapo graikų režisieriaus Kostio Charamountanio filmas „Kyuka – kol nesibaigė vasara“.
Pagrindinį konkursą laimėjęs filmas „Kyuka – kol nesibaigė vasara“ žiūri teigimu išsiskyrė jaudinančia menine galia, poetine kino kalba ir subtiliu įžvalgumu, perteikiant momentą, kai baigiasi ne tik metų laikas, bet ir tam tikras gyvenimo etapas. Juosta atvėrė Poroso saloje susitikusių Babio ir Anos praeities žaizdas, o laiką suardantis montažas vasariškas šeimos atostogas pavertė nostalgišku, eksperimentiniu kino kūriniu.
Atskirą prizą įteikė viena žiūri narė – ji išskirtinį įvertinimą skyrė lietuvių režisieriui Andriui Žemaičiui už filmą „Tabasco“. Žiūri narės teigimu, ši juosta pasižymi ambicinga ir intensyvia estetine vizija, pagerbiančia ir praturtinančia kino istoriją.
Savo verdiktą tarė kompetentinga žiuri, kuriai vadovauja pasaulinio garso lenkų animatorius, Lodzės kino mokyklos profesorius Piotras Dumała. Komisijos gretose – pernykščio „Scanoramos“ pagrindinio konkurso laureatė, ukrainietė kino kūrėja Oksana Karpovič, Prancūzijoje gyvenanti Kanų kino festivalio atrankos komisijos narė, japonų kino kritikė ir žurnalistė Nanako Tsukidate, Suomijos kino fondo tarptautinės sklaidos ekspertė Jenni Domingo, rumunų prodiuserė, daugelio pasaulio kino festivalių laureatė Ada Solomon ir Belgijos kino žurnalistas, scenaristas, portalo „Cineuropa“ vyriausiasis redaktorius Domenico La Porta.
Europos kino festivalis „Scanorama“ vyks iki lapkričio 23 dienos ir iš viso aplankys 10 Lietuvos miestų – Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį, Marijampolę, Alytų, Gargždus, Vilkaviškį ir Visaginą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!