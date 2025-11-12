Karolina Meschino sužibo rudenišku jaukumu: pasipuošė ypatingai progai

Karolina atrodė stilingai ir drąsiai – ji pasirinko languotą švarkelį su kailiuku, rudas odines kelnes, prie jų derino rudus kailinius aukštakulnius ir tą pačios spalvos rankinę.
Filmo „BIX – beveik Nirvana“ premjera(34 nuotr.)
Filmo „BIX – beveik Nirvana“ premjera (Lukas Balandis/BNS)
Filmas „BIX – beveik nirvana“
Filmo „BIX – beveik nirvana“ kūrėjai – du tikri maištininkai: grupės „BIX“ frontmenas Saulius Urbonavičius-Samas ir garsus kino režisierius Emilis Vėlyvis, žinomas iš tokių projektų kaip „Zero“, „Redirected“ bei „Piktųjų karta“.
Juosta nukelia žiūrovus į laikus, kai iš geležinės uždangos ištrūkusi Šiaulių kultūros namų grupė „BIX“ savo energija ir pankroko dvasia užkrėtė ne tik Lietuvą, bet ir Vakarus.
Tarp svečių buvo galima išvysti ir daugiau žinomų veidų – Mantą Stonkų su žmona Gelmine, Danielių Bunkų, Martyną Tylą, Jogailą Morkūną bei daugelį kitų. Dauguma jų vakarui pasirinko odinius drabužius, kniedes ir juodą spalvą, pabrėždami filmo temą ir atmosferą.
Filmo kūrėjų komandoje – režisierius Emilis Vėlyvis, prodiuseriai Uljana Kim ir Saulius Urbonavičius-Samas, vykdančioji prodiuserė Vaiva Martišauskaitė, scenarijaus autoriai Jonas Banys ir Emilis Vėlyvis, operatorius Petras Skukauskas, dailininkas Kęstutis Svirnelis, montažo režisieriai Eimantas Belickas ir Emilis Vėlyvis, kompozitoriai Kipras ir Pijus Mašanauskai, garso režisierius Jonas Maksvytis, kostiumų dizainerė Marija Valeškaitė bei grimo dailininkė Vaida Navickaitė.
Nuo lapkričio 14-osios filmas pradedamas rodyti visuose šalies kino teatruose.
