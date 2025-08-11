Saulius Urbonavičius-Samas „Purpuriniame vakare“: be roko, užtat – su teptukais

Išties, per 18 festivalio metų į „Purpurinio vakaro“ sceną Samas užlips pirmą kartą. Dar daugiau, jo nelydės grupės „BIX“ muzikantai, dainuos Samas vienas, lydimas pianisto Giedriaus Nako. „Samas FortePiano“ – taip vadinasi prieš metus gimusi jo akustinė programa, rašoma pranešime spaudai.
Paklaustas, kaip ir kodėl ji gimė, Samas pasakoja, kad nuo pat pradžių, kai tik pradėjo kurti dainas, jam buvo svarbu dainos tekstas:
„Po roko gaivalu slėpėsi rimtas tekstas, visada rašiau apie tai, apie ką žmonės šiandien beveik nebekalba – apie gyvenimo prasmę, baimę, mirtį.
Muzika tekstą užgoždavo, o akustiniame projekte, tikiu, žmonės pagaliau išgirs, apie ką iš tikrųjų kalbu. Ir tai nėra „myliu-nemyliu“, „vasara atėjo, aš įsimylėjau“.
Samas savyje talpina ne tik roko muzikantą, bet ir menininką
Lietuvos talentų vandenyne nardantis Samas puikiai supranta, kad popmuzika siekia visiškai kitokio tikslo ir tokia ji turi teisę egzistuoti, juk kiekvienas renkasi, apie ką nori dainuoti ir ko nori klausyti.
„Man norisi dalintis gilesniais dalykais, norisi, kad tekstas nebūtų pigus ir kad klausytojai pagalvotų apie tai, ką išgirdo“, – sako muzikantas ir pripažįsta, kad savyje talpina ne tik roko muzikantą, bet ir menininką.
„Muzika, poezija, tapyba yra menas, o ne būdas uždirbti pinigų“, – įsitikinęs Saulius, festivalio dienomis Anykščiuose atidarysiantis ir savo tapybos darbų parodą „Rokas su teptukais“. Paroda Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje veiks iki rugpjūčio 31 dienos.
Jau kurį laiką S. Urbonavičiaus-Samo tapybos darbų paroda keliauja po Lietuvą. Joje muzikantas pristato kūrinius, gimusius prieš gerus keturiasdešimt metų:
„Tai buvo laikas, kai man be dailės daugiau niekas nerūpėjo. Buvau pasinėręs į tapybą, o šiandien suprantu, kad priemonės nėra svarbu, svarbu mintis, kurią nori išreikšti, pasidalinti su kitais.“
Paklaustas, ką pasakytų sau, jei sutiktų pradedantį kūrėją Samą, Saulius net nesusimąsto:
„O ką galėčiau jam pasakyti? Jis viską žiauriai gerai darė, tik gal buvo pernelyg savikritiškas. Kai į savo kūrybą žvelgiu iš laiko perspektyvos, esu gerokai atlaidesnis.
Paklausau „Aklų karių“ ir galvoju – puikus albumas, nors anuomet nuolat galvodavau, kad ne viską gerai jame padariau. Iš tiesų nieko nekeisčiau“.
Kultūros festivalis „Purpurinis vakaras“ Anykščiuose vyks rugpjūčio 14–16 dienomis. Kartu su „Samas FortePiano“ didžiajame grupių dienos koncerte pasirodys Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, grupė „Baltos varnos“, Giedrė ir Andrej Polevikov, „Huge Soul“ su „Hiperbolės“ dainų programa ir Jokūbas Bareikis su Vytauto Kernagio dainų programa. Koncertą ves Edita Mildažytė. Daugiau informacijos www.purpurinisvakaras.lt
