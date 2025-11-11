Išskirtinis Marijono Mikutavičiaus interviu: naujas kūrinys – tai tik pradžia

Be naujos dainos M. Mikutavičius atskleidžia ir ateities planus – planuojamus du koncertus, naujas vinilines plokšteles ir ar kada nors išleis prieš porą metų pradėtą rašyti knygą.
Kūrinį „Saulės vartai“ lydi ir stilingas vaizdo klipas, kurį taip pat galima išvysti laidoje.
Daina „Saulės vartai“ tapo paskutiniu taip pat pavadinto dainininko albumo kūriniu. Albumas bus gruodį išleistas vinilo plokštele. Jame – dešimt dainų, kurias, itin retai albumus leidžiantis Marijonas, sukūrė per aštuonerius metus. Dalis dainų taps ir gruodžio 19 d. sostinės „Twinsbet“ arenoje vyksiančio vienintelio šiais metais areninio koncerto „360“ dalimi.
„360“ – vienintelis areninis Marijono pasirodymas šiais metais, tačiau Palangos gyventojai ir miesto svečiai dar turės nuostabią progą metus palydėti su Marijonu ir jo komanda. Tradicinis „Marijono Mikutavičiaus Naujametinis Show“ šiemet vyks gruodžio 31 d. Palangos koncertų salėje.
Pokalbio metu Marijonas dalijasi naujienomis apie vinilo plokštelę, kurią jo gerbėjai išvys jau netrukus.
