Su „diedų kultūra“ į kovą stojusi Bjellė šių žodžių nepamirš niekada: „Tai yra šiek tiek kraupoka“

Netaisyklingai padėtas kirtis yra specialus sprendimas, aiškino kūrinio autorė.
„Žodis „mergaitė“ turi savo vietą, savo laiką. Bet kai tenka įkopus į ketvirtą dešimtį girdėti šį kreipinį savo adresate, ir po to dažniausiai seka kažkoks sakinys, kuris pripildytas visokių paaiškinimų, kad tu nieko nežinai, kad tavo nuomonė nesvarbi, tai tokie dalykai irgi įkvepia rašyti dainas“, – sakė ji.
Nors pirmųjų posmų eilutės dalį žmonių gali šokiruoti, bet tai yra tik keletas pačiai dainininkei į akis pasakytų žodžių, tik perfrazuotų, kad „rimuotųsi“.
„Tai yra šiek tiek kraupoka, nes pati baisiausia frazė, kurią esu girdėjusi, buvo garbesnio amžiaus žmogaus, vyriškos lyties atstovo: „mergaite, tu nebijok, aš jau su moterimis nuogas į pirtį galiu eiti“. Tai buvo darbinė aplinka ir šią frazę esu girdėjusi du kartus gyvenime“, – pasakojo ji.
Stereotipus išlaikanti „diedų kultūra“
Būtent antrasis kartas ir suteikė parako parašyti aptariamą singlą. Ši daina, pasak dainininkės, turi atsiliepti tarsi priminimas, kad jau nebe tie laikai.
„Kartais net nesąmonių žmonės atsineša, stereotipinių dalykų, įsidėtų į galvą, ir tai naudoja visai netyčia“, – nusistovėjusią toksišką kultūrą aptarė atlikėja.
Tokį mąstymą ir elgesį išdrįsdama pavadinti „diedų kultūra“, Bjelle neturi mintyse lyties, kadangi įvairių reakcijų gavo ir iš vyresnio amžiaus moterų.
„Iš garbingesnio amžiaus moteriškių susilaukiau irgi pastabų, kad „aš tai pasiteisinu, aš vadinu ir neturiu tame nieko blogo“. Taip, tu neturi nieko blogo, bet kaip tas žmogus turėtų jaustis?“ – klausė R. Naujanytė.
Kaip tinklalaidėje pasakojo Bjelle, ją tokie dalykai labai erzina.
Daina „Mergaĩtė“ kviečia klausti savęs, ar ne laikas paleisti senąjį mąstymą ir žiūrėti be asmeninių komentarų įkišimo į kitų žmonių gyvenimus.
„Kodėl žmogus žino, kaip reikia gyventi? Kodėl žmogus žino, kaip reikia gyventi kitiems? <...> Jeigu norisi numenkinti kitą žmogų pokalbyje, ne ten pataikėte“, – su maža šypsenėle tarė ji.
Nepanaudota „Mergaitės“ galimybė
Bjelle prisipažino, kad viename ilgame pragrojime turėjo būti vieno žymaus žmogaus kalba. Paklausta, ar galėtų atskleisti, kokie tai turėjo būti žodžiai, dainininkė atsargiau rinko apibūdinimą.
„Tai buvo vieno labai garsaus politiko, kuris dabar yra Europos Parlamente, kalba. (juokiasi) Bet netiko, nes platesnė daina yra. Jis kalbėjo apie moteris ir kaip jos turi funkcionuoti pasaulyje. Man tas kliūna“, – ištrintą dalį atpasakojo atlikėja.
„Pati esu pakanti pakankamai, bet dažniausiai mane erzina ir daugiausia sukelia impulso kurti, kai išgirstu, kad tai liečia man artimus žmones. Šį kartą mane pačią labai daug lietė“, – dalinosi ji.
Vertindama ilgus metus gyvuojančią „diedų kultūrą“ ir ar dar galima pakeisti nusistatymus prieš kitus žmones, Bjelle teturėjo vieną patarimą.
„Pagarbiame spektre viskas įmanoma, išmokite priimti žmones su jų nuomonėmis ir kitokius, ir čia ypač svarbu šiomis dienomis“, – kalbėjo dainos „Mergaĩtė“ autorė.
Visą pokalbį su dainininke Raminta Naujanyte-Bjelle pamatykite čia: