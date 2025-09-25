Giedrė Kilčiauskienė – apie ryšį su dukra: jei nusifilmavo klipe, vadinasi, negėda mamuko

Folko raštais išausti egzistenciniai klausimai, pagaulus tekstas sustabdo ir kviečia pamąstyti, ar pasaulis galėjo, o gal vis dar gali būti kitoks?
„Man dažnai kyla klausimas ir nuoširdi nuostaba – iš kur žmonės taip kategoriškai, šimtu procentų žino, kaip yra. Aš daug ko nežinau. Ko gero, iš to nežinojimo ir susikuriu savas istorijas, – kalba Giedrė. – Šioje dainoje yra daug sluoksnių: nuo švelnumo, ilgesio, per didelės atskirties iki abejonių, ar tikrai viskas yra taip jau žinoma ir teisinga. Kadangi pats tekstas judina temą, kuri yra be galo sena, tai ir muzikos išraiška natūraliai traukė prie fundamentalaus skambesio. Prodiuseris Faustas Venckus šį kartą kompiuterinius garsus padėjo į šalį ir visais instrumentais pats sugrojo ir juos įrašė.“
Ypatingas dainos turinys prašėsi išskirtinio vaizdo klipo. Giedrė atvirauja, kad kai režisierė Indrė Juškutė pristatė scenarijų, ji su ašaromis akyse paklausė jos, ar dar liūdniau nebuvo galima sugalvoti?
„Į tai Indrė man atsakė klausimu: „O tu dainą išvis girdėjai?“ – nusišypso Giedrė. – Man be galo patinka Indrės vienu sakiniu pasakyta pagrindinė klipo mintis: ši istorija – apie mergaitės vaikystę lietuviškoje kaimo sodyboje, kurioje ji turi visišką laisvę būti, bet niekas negalvoja apie jos būtį.“
Klipe nusifilmavo Giedrės dukra
Klipo pradžioje matoma maža mergaitė, kurią suvaidino Gabija Mockūnaitė, ir kaip ji po truputį virsta jauna mergina – pačios Giedrės dukra Saule.
„Man net labiau priimtina būtų vadinti šios dainos vizualiąją pusę ne klipu, o trumpu filmu, kuriame yra augančios mergaitės istorija. Vis dėlto, dainą juk sukūriau per savo jausmus ir klausimus. Ir kur aš? Kaip augau? Ko trūko? Kas buvo nuostabu?
Mūsų dukra Saulė kažkuriais bruožais yra vizualiai panaši į mane. Ir aš dainoje stebiu, kaip ji auga. Be to, ji nuo vaikystės puikiai joja, o dainos scenarijuje yra stiprus mergaitės ryšys su žirgu. Beje, klipo pabaigoje yra Saulės vaikystės dokumentiniai kadrai, kaip ji augo. Sunku paaiškinti, kodėl paprašiau Saulės filmuotis klipe. Tiesiog, man ji yra laisvės simbolis ir taškas“, – pasakoja dainininkė.
Tėvų ir vaikų santykiai – visuomet saviti, asmeniniai. Tai sukuria dar vieną istorijos sluoksnį.
„Manau, dauguma vaikų savo tėvus sudievina. Jiems nėra svarbesnio dalyko. Tik gyvenimas yra gyvenimas ir būna, kad net Dievai nesuvaldo laiko, nes yra paskendę Žemės sutvėrimo procesuose, – kalba Giedrė. – Lygiai taip pat ir mudu su vyru – kažkur per daug bėgome, o kažkur pavyko laiku apkabinti ir išmyluoti dukrą. Bet jeigu Saulei nusifilmuoti mamuko klipe jau buvo ne „cringe“, ryšys yra.“
