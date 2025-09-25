Dėl galimo drono Vilniaus oro uoste buvo sustabdyti skrydžiai

„15.57 val. Vilniaus oro uosto specialistai iš „Oro navigacijos“ atstovų gavo informaciją apie tai, kad laikinai stabdomas orlaivių eismas. Mūsų turimomis žiniomis, sprendimą lėmė galimai pastebėtas dronas“, – Eltai atsiųstame atsakyme raštu teigė T. Vasiliauskas.
Pasak jo, apie 16.11 val. visi skrydžių ribojimai buvo panaikinti – šiuo metu visos operacijos oro uoste vyksta įprastai.
„Dėl šio įvykio buvo minimaliai paveikti keturių planuotų skrydžių laikai Vilniaus oro uoste – atšauktų arba nukreiptų skrydžių nebuvo“, – nurodė T. Vasiliauskas.
Tai jau ne pirmas kartas, kada Vilniaus oro uosto veikla buvo sustabdyta dėl pastebėtų įtartinų objektų – panašūs atvejai fiksuoti rugsėjo 9 ir 11 dienomis.
ELTA primena, kad šią vasarą Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos.
Liepos pabaigoje policija informavo apie nenustatyto tipo bepilotį orlaivį, vėliau rastą Jonavos rajone esančiame poligone. Prokuratūra skelbė, kad jis nešė sprogstamąjį užtaisą.
Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“ – tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė, dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.
