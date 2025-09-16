Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Varšuvoje dronas skriejo virš vyriausybės pastatų – reaguota skubiai

2025-09-16 06:48 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 06:48

Lenkijos valstybės saugumo pajėgos neutralizavo virš vyriausybės pastatų Varšuvoje skridusį nepilotuojamąjį orlaivį, pirmadienį pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.

Aliarmas Varšuvoje: dronas skiejo virš vyriausybės pastatų – reaguota skubiai(nuotr. SCANPIX)
Lenkijos valstybės saugumo pajėgos neutralizavo virš vyriausybės pastatų Varšuvoje skridusį nepilotuojamąjį orlaivį, pirmadienį pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.

D. Tuskas socialinių tinklų platformoje „X“ teigė, kad dronas taip pat praskrido virš Belvederio rūmų – oficialios Lenkijos prezidento rezidencijos.

D. Tuskas pridūrė, kad dėl šio incidento buvo sulaikyti du Baltarusijos piliečiai, ir teigė, kad policija tiria incidento aplinkybes. Valdžios institucijos kol kas neatskleidė, kokio tipo dronas tai buvo ir ar jis galėjo būti naudojamas kariniais tikslais.

Vidaus reikalų viceministras Wieslawas Szczepanskis naujienų kanalui „Polsat News“ sakė, kad šis incidentas parodė Vidaus reikalų ministerijos tarnybų veiksmingumą saugant svarbiausias šalies institucijas, praneša naujienų agentūra PAP.

Dronas Varšuvoje buvo pastebėtas padidėjus įtampai dėl Lenkijos oro erdvės. Praėjusią savaitę per antskrydį Ukrainoje į Lenkijos teritoriją pažeisdami NATO oro erdvę įskriejo keletas nepilotuojamųjų rusiškų orlaivių. Keletą iš jų kitų NATO pajėgų padedamos numušė Lenkijos karinės oro pajėgos.

Pasak Vakarų politikų, buvo požymių, kad šis oro erdvės pažeidimas nebuvo atsitiktinis. Lieka neaišku, ar nepilotuojamieji orlaiviai buvo užprogramuoti smogti į taikinius NATO teritorijoje, ar tai buvo tik provokacija arba NATO oro gynybos sistemos išbandymas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Pasibaisėjęs
Pasibaisėjęs
2025-09-16 06:54
Ale matai, Lenkijos vadovybės apsauga turi ir radarus ir priemones dronams numušti... Lietuvoje kai skraidė dronai iš Baltarusijos tai tik į rūsį greitai nubėgo Premjeras, Skvernekis ir Prezidentas. Kiti buvo palikti "sušaudymui"?
Atsakyti
Gitanai
Gitanai
2025-09-16 07:57
Kodėl pas mus net 40 autobusų per dieną veža į Lietuvą rusus iš belorusijos ? Kas čia vyksta?
Atsakyti
Lenkija ir Lietuva
Lenkija ir Lietuva
2025-09-16 08:21
Skrenda dronai. Lenkai numuša, Šakalienė prašo grybautojų surasti. Valkatos braunasi per sieną, Lenkai sudaužė Baltarusijos muitinė, davė dujų juodiems. Lietuva - priima visus. pamaitina, apgyvendina. Kažkaip pavydas ima žiūrint į kaimynus lenkus.
Atsakyti
