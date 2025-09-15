Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Jungtinė Karalystė siųs naikintuvus, kad prisidėtų prie NATO misijų virš Lenkijos

2025-09-15 20:44 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 20:44

Jungtinės Karalystės naikintuvai prisidės prie NATO operacijos oro erdvėje virš Lenkijos, kad padėtų ginti Aljanso rytinį flangą, pirmadienį, po praėjusios savaitės incidento, kai Rusijos dronai įskrido į Lenkijos oro erdvę, pranešė Gynybos ministerija. 

Lenkijos naikintuvai (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Karalystės naikintuvai prisidės prie NATO operacijos oro erdvėje virš Lenkijos, kad padėtų ginti Aljanso rytinį flangą, pirmadienį, po praėjusios savaitės incidento, kai Rusijos dronai įskrido į Lenkijos oro erdvę, pranešė Gynybos ministerija. 

0

„Britų naikintuvai atliks oro gynybos misijas virš Lenkijos, kad atremtų Rusijos keliamas oro grėsmes, įskaitant dronus, dalyvaudami NATO misijoje „Eastern Sentry“ “, – sakoma ministerijos pranešime ir priduriama, kad Karališkųjų oro pajėgų naikintuvų „Typhoon“ misijos prasidės „artimiausiomis dienomis“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

NATO vadovas Markas Rutte penktadienį pareiškė, kad po Rusijos dronų atakos Lenkijos oro erdvėje Aljansas sustiprins savo rytinio flango gynybą. 

Lenkija ir jos NATO sąjungininkės praėjusią savaitę pirmą kartą nuo karo Ukrainoje pradžios prieš trejus su puse metų pakėlė naikintuvus numušti Rusijos dronų virš sąjungininkių oro erdvės. 

Šeštadienį Rumunija tapo dar viena NATO nare, pranešusia apie dronų įsiveržimą, o Lenkija irgi pakėlė į orą lėktuvus, reaguodama į naujus Rusijos dronų smūgius prie pat Ukrainos sienos. 

„Rusijos neapgalvotas elgesys kelia tiesioginę grėsmę Europos saugumui ir pažeidžia tarptautinę teisę“, – sakoma JK ministro pirmininko Keiro Starmerio pareiškime.

Jis sakė, kad „orlaiviai yra ne tik jėgos demonstravimas, jie yra gyvybiškai svarbūs atgrasant nuo agresijos“, taip pat užtikrinant NATO oro erdvės saugumą ir apsaugant Jungtinės Karalystės saugumą. 

Sąjungininkės, įskaitant Prancūziją ir Vokietiją, jau pareiškė, kad siųs į Lenkiją daugiau naikintuvų, o M. Rutte teigė, kad prie operacijos prisidės ir Danija. 

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo, kad Rusija sąmoningai plečia savo dronų operacijas. 

Jungtinė Karalystė pirmadienį iškvietė Rusijos ambasadorių Londone. Užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad „reikšmingas ir precedento neturintis Lenkijos ir NATO oro erdvės pažeidimas Rusijos dronais (...) yra visiškai nepriimtinas“.

