Švedija kitais metais gynybos biudžetą padidins 26,6 mlrd. kronų

Ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas spaudos konferencijoje teigė, kad šis padidinimas yra „kitas didelis žingsnis i6 naujo apginkluojant Švedijos gynybą“.
Kovą vyriausybė paskelbė, kad per ateinantį dešimtmetį gynybos išlaidas šalis didins maždaug 300 mlrd. kronų (27,5 mlrd. eurų), siekdama iki 2030 metų šioms reikmėms skirti 3,5 proc. BVP.
U. Kristerssonas pažymėjo, kad Švedija „gerai juda link to, kad tai taptų realybe“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino Europoje esančias NATO nares padidinti gynybos išlaidas iki 5 proc. BVP. Švedija yra viena iš daugelio Europos šalių, kurios padidino išlaidas.
„Šios investicijos yra absoliučiai būtinos šiais sunkiais laikais“, – sakė gynybos ministras Palas Jonsonas, pridurdamas, kad karas Ukrainoje tapo labai svarbus Švedijos saugumui.
Pinigai bus panaudoti raketinei artilerijai, kariuomenės transporto priemonėms, karinio jūrų laivyno laivams ir daugiau oro gynybos sistemų įsigyti.
U. Kristerssonas teigė, kad dabar turima informacijos, patvirtinančios, kad praėjusią savaitę Rusijoje pagamintų dronų įskridimas į Lenkijos oro erdvę buvo tyčinis.
„Žinome, kad tai buvo Rusijos dronai, žinome, kad tai buvo tyčinis įskridimas“, – sakė švedų lyderis.
„Tai rimta eskalacija iš Rusijos pusės. Tikriausiai siekiama išbandyti NATO pajėgumus“, – pridūrė vyriausybės vadovas.
D. Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad Rusijos dronų įskridimas į Lenkiją galėjo įvykti per klaidą, nors šis incidentas sukėlė didelį nerimą Europoje.
Švedija nutraukė du šimtmečius vykdytą karinio neprisijungimo politiką ir prisijungė prie NATO po Rusijos 2022 metais įvykdytos invazijos į Ukrainą. Šis įvykis sukėlė nerimą Švedijoje ir Suomijoje, kad Maskva gali ir joms kelti grėsmę.
Po Šaltojo karo Švedija drastiškai sumažino savo gynybos išlaidas, sutelkdama karines pastangas į tarptautines taikos palaikymo misijas.
Kai Rusija 2014 metais aneksavo Krymo pusiasalį, Švedija pakeitė kursą ir pradėjo didinti karines išlaidas.
2017 metais Švedija vėl įvedė privalomąją karinę tarnybą, praėjus septyneriems metams po jos panaikinimo.
