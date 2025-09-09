Ne kokia pirmoji diena darbe: spaudos konferencijos metu nualpo švedų sveikatos apsaugos ministrė

Prieš nualpdama ji kalbėjo apie Švedijos sveikatos priežiūros sistemą.
„Švedijos sveikatos priežiūra yra aukštos kokybės, pagrindinė problema yra ilgas laukimo laikas. Turime pereiti prie teisingos sveikatos priežiūros. Akivaizdu, kad turime stiprinti vyriausybės kontrolę“, – sakė ji.
„Tai, kad tiek daug žmonių laukia sveikatos priežiūros, nėra derama gerovės valstybei“, –pridūrė E. Lann.
Po kelių akimirkų ji nualpo.
🇸🇪 Sweden's Health Minister Collapses During Press Conference— NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025
Elisabeth Lann suddenly fell to the floor along with the podium.
Later, the politician explained that her blood sugar dropped. pic.twitter.com/nzsXmP1tor
„Tai gali atsitikti, kai sumažėja cukraus kiekis kraujyje“, – vėliau paaiškino ji.
Vaizdo įrašas sparčiai paplito socialinėse medijose.
