TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ne kokia pirmoji diena darbe: spaudos konferencijos metu nualpo švedų sveikatos apsaugos ministrė

2025-09-09 21:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-09 21:57

Naujoji Švedijos sveikatos apsaugos ministrė Elisabet Lann pirmąją darbo dieną nualpo spaudos konferencijos metu, skelbia „Euractiv“.

Ne kokia pirmoji diena darbe: spaudos konferencijos metu nualpo švedų sveikatos apsaugos ministrė (nuotr. stop kadras)

Prieš nualpdama ji kalbėjo apie Švedijos sveikatos priežiūros sistemą.

0

Prieš nualpdama ji kalbėjo apie Švedijos sveikatos priežiūros sistemą.

„Švedijos sveikatos priežiūra yra aukštos kokybės, pagrindinė problema yra ilgas laukimo laikas. Turime pereiti prie teisingos sveikatos priežiūros. Akivaizdu, kad turime stiprinti vyriausybės kontrolę“, – sakė ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai, kad tiek daug žmonių laukia sveikatos priežiūros, nėra derama gerovės valstybei“, –pridūrė E. Lann.

Po kelių akimirkų ji nualpo.

„Tai gali atsitikti, kai sumažėja cukraus kiekis kraujyje“, – vėliau paaiškino ji.

Vaizdo įrašas sparčiai paplito socialinėse medijose.

