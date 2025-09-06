Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Vieną kėlinį laimėję turkai išvargo pergalę prieš Švediją

2025-09-06 13:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-06 13:52

Europos čempionato aštuntfinalio rungtynėse Turkijos rinktinė 85:79 (20:23, 17:19, 26:13, 22:24) palaužė Švedijos krepšininkus ir žengė į kitą etapą, kur susitiks su lenkų–bosnių poros laimėtoju.

A.Šengunas dominavo po krepšiais (FIBA nuotr.)

Europos čempionato aštuntfinalio rungtynėse Turkijos rinktinė 85:79 (20:23, 17:19, 26:13, 22:24) palaužė Švedijos krepšininkus ir žengė į kitą etapą, kur susitiks su lenkų–bosnių poros laimėtoju.

REKLAMA
0

Nuo dvikovos pradžios pirmavę švedai (9:3) kontroliavo situaciją visos pirmos mačo dalies metu. Antrajame ketvirtyje turkams buvo pavykę išlyginti rezultatą (28:28), bet 17-ąją minutę Švedija vėl atitolo – 39:32. Sužaidus du kėlinius švedai buvo priekyje 42:37.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po didžiosios pertraukos turkai spurtavo 14:0 ir perėmė dvikovos kontrolę į savo rankas – 51:44.Neilgai trukus, Turkija pirmą kartą įgijo ir dviženklį atotrūkį (61:50), kurį švedai iki ketvirčio pabaigos šiek tiek sumažino – 55:63.

REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtojo kėlinio pradžioje švedai dar labiau priartėjo – 59:64. Švedija pelnė 8 taškus be atsako ir 34-ąją minutę rezultatas tapo lygus – 69:69. Nors turkai vėl veržėsi į priekį, tačiau švedai lygino rezultatą ir likus žaisti 3 minutes – 76:76.

REKLAMA

Lemiamu metu turkai surengė kelias sėkmingas atakas (80:76), į ką švedai neturėjo atsakymų, o likus 54 sekundėms dar vienas dvitaškis (82:76) priartino Turkiją pergalės link, bet pramestos baudos ir Viktoro Gaddeforso dėjimas grąžino intrigą – 79:82.Likus 26 sekundėms Alperenas Šengunas pataikė vieną baudą iš dviejų (83:79), švedų ataka buvo netiksli ir jie buvo priversti pripažinti varžovų pranašumą.

REKLAMA
REKLAMA

Turkija: Alperenas Šengunas 24 (16 atk. kam., 6 rez. perd., 34 naud. bal.), Cedi Osmanas 17 (4/6 tritaškiai), Ercanas Osmani 14 (9 atk. kam.), Šehmusas Hazeras 11 (6 atk. kam.), Shane‘as Larkinas 10 (1/6 tritaškiai).

Švedija: Ludvigas Hakansonas 16 (3/5 tritaškiai), Pelle Larssonas ir Viktoras Gaddeforsas po 15, Simonas Birganderis 14 (13 atk. kam., 27 naud. bal.), Melwinas Pantzaras 10 (6 rez. perd.).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų