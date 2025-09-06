Vieną kėlinį laimėję turkai išvargo pergalę prieš Švediją

Nuo dvikovos pradžios pirmavę švedai (9:3) kontroliavo situaciją visos pirmos mačo dalies metu. Antrajame ketvirtyje turkams buvo pavykę išlyginti rezultatą (28:28), bet 17-ąją minutę Švedija vėl atitolo – 39:32. Sužaidus du kėlinius švedai buvo priekyje 42:37.
Po didžiosios pertraukos turkai spurtavo 14:0 ir perėmė dvikovos kontrolę į savo rankas – 51:44.Neilgai trukus, Turkija pirmą kartą įgijo ir dviženklį atotrūkį (61:50), kurį švedai iki ketvirčio pabaigos šiek tiek sumažino – 55:63.
Ketvirtojo kėlinio pradžioje švedai dar labiau priartėjo – 59:64. Švedija pelnė 8 taškus be atsako ir 34-ąją minutę rezultatas tapo lygus – 69:69. Nors turkai vėl veržėsi į priekį, tačiau švedai lygino rezultatą ir likus žaisti 3 minutes – 76:76.
Lemiamu metu turkai surengė kelias sėkmingas atakas (80:76), į ką švedai neturėjo atsakymų, o likus 54 sekundėms dar vienas dvitaškis (82:76) priartino Turkiją pergalės link, bet pramestos baudos ir Viktoro Gaddeforso dėjimas grąžino intrigą – 79:82.Likus 26 sekundėms Alperenas Šengunas pataikė vieną baudą iš dviejų (83:79), švedų ataka buvo netiksli ir jie buvo priversti pripažinti varžovų pranašumą.
Turkija: Alperenas Šengunas 24 (16 atk. kam., 6 rez. perd., 34 naud. bal.), Cedi Osmanas 17 (4/6 tritaškiai), Ercanas Osmani 14 (9 atk. kam.), Šehmusas Hazeras 11 (6 atk. kam.), Shane‘as Larkinas 10 (1/6 tritaškiai).
Švedija: Ludvigas Hakansonas 16 (3/5 tritaškiai), Pelle Larssonas ir Viktoras Gaddeforsas po 15, Simonas Birganderis 14 (13 atk. kam., 27 naud. bal.), Melwinas Pantzaras 10 (6 rez. perd.).
