Alcarazas apie Trumpo sugrįžimą į „US Open“ finalą: „Prezidento dalyvavimas – svarbi žinia tenisui“

Ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-2) pusfinalyje per 2 val. 26 min. 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 įveikė kur kas labiau tituluotą, bet ir gerokai vyresnį serbą Novaką Djokovičių (ATP-7). Kitame pusfinalyje italas Jannikas Sinneris (ATP-1) 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 įveikė kanadietį Felixą Auger-Aliassime (ATP-27).
Tai bus pirmas kartas, kai tie patys du žaidėjai susitiks trijuose iš eilės „Didžiojo kirčio“ finaluose per vieną sezoną. Sekmadienį finale bus sprendžiamas ir pirmosios pasaulio raketės klausimas – finalo laimėtojas kitą savaitę pasitiks kaip ATP reitingo lyderis.
Į finalą planuoja atvykti ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Tai bus pirmas kartas nuo Billo Clintono laikų 2000 m., kai pareigas einantis JAV prezidentas gyvai stebės „US Open“ finalą.
„Bet kurios šalies prezidento pasirodymas tarp žiūrovų yra privilegija bet kuriam turnyrui. Tai svarbus signalas, rodantis, kad šalies vadovas palaiko turnyrą ir apskritai tenisą. Aš pats stengsiuosi negalvoti apie tai, kad žaisiu prezidento akivaizdoje. Nenoriu, kad man tai keltų papildomą įtampą. Apskritai, aš teigiamai vertinu tokias prezidentų iniciatyvas“, – sakė C. Alcarazas.
🇪🇸🇺🇸Carlos Alcaraz says it will be ‘great for tennis’ to have US President Donald Trump in the crowd for the US Open final:— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 6, 2025
“It’s a privilege for the tournament having the president from (any) country to support the tournament and support tennis.
“For me playing in front of… pic.twitter.com/k1BXFLmrr8
D. Trumpas anksčiau dažnai lankydavosi „US Open“ turnyruose, bet apsilankymas 2015 m. jam nebuvo pats maloniausias – tąkart dalis sirgalių nušvilpė D. Trumpą, siekusį pirmosios kadencijos JAV prezidento poste. Po to, kai D. Trumpas pirmą kartą laimėjo prezidento rinkimus, „US Open“ turnyruose jis nebesirodė.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!