„US Open“ finale susitiks Carlosas Alcarazas ir Jannikas Sinneris

Ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-2) jau buvo pasiruošęs pradėti televizijai skirtą interviu, kuriame ketino aptarti, kaip išnaudojo jaunystę, atletiškumą ir kūrybiškumą, kad pusfinalyje per 2 val. 26 min. 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 įveiktų kur kas labiau tituluotą, bet ir gerokai vyresnį serbą Novaką Djokovičių (ATP-7)
Vis dėlto pirmiausia C. Alcarazas paprašė visų luktelėti. Jis išsitraukė mobilųjį telefoną iš kišenės ir patikrino Janniko Sinnerio (ATP-1) pusfinalio su kanadiečiu Felixo Augeru-Aliassime (ATP-27) rezultatą. Tai dar buvo tik pirmasis setas.
Po kelių valandų J. Sinneris užbaigė savo mačą ir per 3 val. 19 min. 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 įveikė F. Auger-Aliassimę, taip suformuodamas „US Open“ finalą – pirmasis pagal skirstymą J. Sinneris ir antrasis C. Alcarazas sekmadienį susikaus dėl čempiono titulo.
Tai bus pirmas kartas, kai tie patys du žaidėjai susitiks trijuose iš eilės „Didžiojo kirčio“ finaluose per vieną sezoną.
„Šie du žaidėjai šiuo metu yra patys geriausi pasaulyje“, – sakė 24 kartus „Didžiojo kirčio“ čempionu tapęs N. Djokovičius.
Nepriklausomai nuo sekmadienio rezultato, šis duetas pasidalins paskutinius aštuonis „Didžiojo kirčio“ trofėjus ir laimės 10 iš 13 pastarųjų. C. Alcarazas turi penkis „Didžiojo kirčio“ trofėjus, J. Sinneris – keturis.
Sekmadienį taip pat bus sprendžiama ir dėl pirmosios reitingo vietos. Į finalą planuoja atvykti ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
„Sportui yra labai naudinga, kai egzistuoja tokie mūšiai ir kai mūsų laukia puikūs mačai, – sakė J. Sinneris. – Esu žmogus, kuris mėgsta tokius iššūkius, mėgsta atsidurti tokiose situacijose ir pamatyti, kas iš to išeis.“
C. Alcarazas įveikė J. Sinnerį birželį „French Open“, o J. Sinneris atsirevanšavo liepą Vimbldone.
J. Sinneris siekia tapti pirmuoju vyrų čempionu Niujorke, kuris titulą apgintų nuo tada, kai Rogeris Federeris laimėjo penkis kartus iš eilės (2004–2008). J. Sinneris taip pat pasiekė penkis iš eilės „Didžiojo kirčio“ finalus.
„Tai labai ypatinga diena, – apie sekmadienio susitikimą kalbėjo J. Sinneris. – Tai vėl bus labai nuostabus finalas.“
C. Alcarazas šiame turnyre dar nepralaimėjo nė vieno seto.
Nuo balandžio C. Alcarazo rezultatas – 44 pergalės ir tik 2 pralaimėjimai. Jis pasiekė finalus visuose aštuoniuose pastaruosiuose ATP turnyruose.
„Dirbu ties tuo, kad būčiau nuoseklus mačuose, turnyruose, visame sezone. Siekiu, kad mačų metu nebūtų pakilimų ir nuosmukių, – sakė C. Alcarazas. – Greičiausiai tiesiog subręstu, vis geriau pažįstu save, suprantu, ko man reikia aikštėje ir už jos ribų.“
Nuo 2024 metų pradžios J. Sinnerio rezultatas prieš C. Alcarazą – 1:6, o prieš visus kitus varžovus – 109:4.
„Šiemet žaidėme gana daug kartų, – sakė J. Sinneris. – Todėl vienas kitą puikiai pažįstame.“
C. Alcarazas buvo pralaimėjęs du paskutinius susitikimus su N. Djokovičiumi – 2023 metų Paryžiaus olimpiados finale dėl aukso ir 2024 metų sausį „Australian Open“ ketvirtfinalyje.
„Tiesą sakant, prieš jį žaisti nėra lengva, – sakė C. Alcarazas. – Galvoju apie legendą, apie tai, ką jis pasiekė karjeroje. Sunku apie tai negalvoti.“
Tačiau pabaigoje N. Djokovičius, kaip pats sakė, buvo „išsikvėpęs“ ir atrodė susitaikęs su rezultatu. 38-erių serbas pasiekė visų keturių šių metų „Didžiojo kirčio“ turnyrų pusfinalius, bet nė viename jų nepateko į finalą – tris kartus nusileido arba C. Alcarazui, arba J. Sinneriui.
„Tai yra frustracija aikštėje, kai nebegali išlaikyti tokio lygio fiziškai, bet tuo pačiu tai kažkuria prasme yra ir tikėtina, – sakė N. Djokovičius. – Tai ateina su laiku ir amžiumi.“
Jo siekis tapti pirmuoju žaidėju istorijoje, iškovojusiu 25-ąjį „Didžiojo kirčio“ titulą vėl buvo sustabdytas. Jis mano, kad dalis problemos – bandymas nugalėti daug jaunesnius varžovus penkių setų kovose.
„Vis dar noriu žaisti visą „Didžiojo kirčio“ sezoną kitąmet, – sakė N. Djokovičius. – Pažiūrėsime, ar taip nutiks, bet... „Didžiojo kirčio“ turnyrai yra ypatingi. Jie skiriasi nuo bet kurio kito turnyro. Tai yra mūsų sporto ramstis, svarbiausi turnyrai, kokius turime. Bet, tiesą sakant, daugiau vilčių teikiu, kai žaidžiama iki trijų setų.“
Jis pirmavo prieš C. Alcarazą 3:0 antrajame sete, tačiau nepajėgė išlaikyti tokio lygio.
„Šiandien man tai nebuvo geriausias mačas turnyre, – sakė C. Alcarazas, padaręs 30 neišprovokuotų klaidų – tiek pat, kiek ir N. Djokovičius. – Bet visą laiką išlaikiau stabilų lygį nuo pradžios iki paskutinio taško.“
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
