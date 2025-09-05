Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Pegula po dramatiškos kovos „US Open“ pusfinalyje nusileido Sabalenkai

2025-09-05 12:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-05 12:57

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras. Pirmajame moterų vienetų varžybų pusfinalyje amerikietė Jessica Pegula (WTA-4) po 2 valandų 5 minučių kovos 6:4, 3:6, 4:6 neatsilaikė prieš reitingo lyderę Aryną Sabalenką.

Jessica Pegula | Scanpix nuotr.

0

J. Pegula pirmojo seto šeštajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją (2:4), bet netrukus įspūdingai atsitiesė ir setą užbaigė spurtu 4:0. Antrajame sete A. Sabalenka taip pat geriau startavo už varžovę, tik šį kartą J. Pegulai atsitiesti jau nepavyko – amerikietė „break pointų“ nesusikūrė.

Trečiajame sete J. Pegula iš karto pralaimėjo savo padavimų seriją ir vėliau varžovės nepavijo, nors šeštajame geime turėjo 3 „break pointus“, o aštuntajame – dar vieną. Įdomu tai, kad per visą trečiąjį setą J. Pegula savo padavimų metu pralaimėjo vos 4 taškus – visus juos pirmajame geime. Vėliau amerikietė 4 iš eilės savo padavimų serijas laimėjo „sausais“ rezultatais.

„Tai buvo labai aukšto lygio mačas. Nežinau, ką dar bepridurti, nežinau, kodėl man nepavyko laimėti varžovės padavimų serijos trečiajame sete.

Pirmajame sete sužaidžiau keletą labai gerų taškų, antrajame sete varžovė pakėlė savo žaidimo lygį, o trečiajame sete mūsų lygis buvo labai panašus. Tiesiog varžovė kiek tiksliau sužaidė svarbiausiais momentais – „break pointų“ metu ji atlikdavo neįtikėtinus smūgius“, – sakė J. Pegula.

A. Sabalenka finale žais prieš kitą JAV atstovę Amandą Anisimovą.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

