Draugystė pasitraukė į antrą planą: Sinneris ketvirtfinalyje dominavo prieš Musetti

J. Sinneris mačą pradėjo spurtu 5:0, o L. Musetti vos išvengė „riestainio“. Antrajame sete L. Musetti buvo konkurencingesnis ir netgi turėjo „break pointą“, bet jo nerealizavo. Vėliau vieną „break pointą“ iššvaistė ir J. Sinneris, bet devintajame geime jis taip neklydo ir susikrovė pergalingą pranašumą.
Trečiajame sete J. Sinneris iš karto laimėjo varžovo padavimų seriją. L. Musetti vėliau turėjo daug progų išlyginti rezultatą, bet nerealizavo net 6 „break pointų“, o septintajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir palūžo.
„Labai gerai pradėjau mačą ir pademonstravau solidų žaidimą. Ačiū Jums visiems, kurie likote arenoje iki mačo pabaigos – juk jau beveik vidurnaktis. Žinoma, mes su Lorenzo puikiai pažįstame vienas kitą, esame kilę iš tos pačios šalies, kartu žaidėme Daviso taurėje ir pan. Visgi, kai prasideda mačas, visas tas draugystes reikia pamiršti. Kai dvikova baigiasi, mes vienas kitam paspaudžiame ranką ir vėl galime draugiškai bendrauti“, – kalbėjo J. Sinneris.
Pusfinalyje italas susitiks su kanadiečiu Felixu Auger-Aliassime.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
