Naomi Osaka pateko į „US Open“ pusfinalį po sunkaus mūšio su traumuota Karolina Muchova

K. Muchova pačioje mačo pradžioje turėjo „break pointą“, bet jo nerealizavo. N. Osaka „break pointų“ laukė iki pat dešimtojo geimo, kai čekės padavimų metu atitrūko net 40:0 ir netrukus laimėjo setą. Čekė po šio seto paliko kortą dėl kairiosios šlaunies skausmų ir grįžo žaisti tik po 8 minučių.
Muchova back for the second set after 8 minutes.— José Morgado (@josemorgado) September 4, 2025
Left thigh fully tapped. pic.twitter.com/WQFTUMxRsR
Atrodė, kad pauzė K. Muchovai išėjo į naudą, nes ji, vos grįžusi, laimėjo japonės padavimų seriją. Visgi, N. Osaka jau kitame geime panaikino deficitą. Devintajame geime čekė dar kartą persvėrė rezultatą (4:5), bet savo padavimais nepajėgė užbaigti seto (5:5). Dar 2 „break pointus“ K. Muchova susikūrė vienuoliktajame geime, tačiau jų nerealizavo. Pratęsime japonė startavo labai užtikrintai, atitrūko 6:2 ir susikūrė net 4 „match pointus“. Tada N. Osaka pralaimėjo tašką savo padavimų metu (6:3), o pergalę įtvirtino po varžovės padavimo.
N. Osaka į tokio rango turnyro pusfinalį pateko pirmą kartą po gimdymo ir 5-ą sykį karjeroje. Įdomu tai, kad japonė niekada karjeroje nėra pralaimėjusi „Didžiojo kirčio“ turnyro ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo mačų.
„Tik dabar pradedu suprasti, kaip stipriai myliu šitą sportą. Tenisas man yra tarsi kompiuterinis žaidimas, kur vis bandai pereiti į aukštesnį lygį ir net jei tau nepasiseka, tu vėl bandai iš naujo. Taip, šitame sporte būna sunkių akimirkų, bet aš teniso į nieką nekeisčiau“, – teigė N. Osaka.
Pusfinalyje japonės lauks JAV žaidėja Amanda Anisimova.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!