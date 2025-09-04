Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Naomi Osaka pateko į „US Open“ pusfinalį po sunkaus mūšio su traumuota Karolina Muchova

2025-09-04 13:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-04 13:11

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras. Trečiadienį paskutiniame moterų vienetų varžybų ketvirtfinalyje dukart turnyro nugalėtoja ir buvusi pirmoji pasaulio raketė japonė Naomi Osaka (WTA-24) per 1 valandą 43 minutes 6:4, 7:6 (7:3) įveikė čekę Karoliną Muchovą (WTA-13). Tai buvo 3-ia japonės pergalė prieš čekę per 5 tarpusavio dvikovas.

Naomi Osaka | „Stop“ kadras

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

K. Muchova pačioje mačo pradžioje turėjo „break pointą“, bet jo nerealizavo. N. Osaka „break pointų“ laukė iki pat dešimtojo geimo, kai čekės padavimų metu atitrūko net 40:0 ir netrukus laimėjo setą. Čekė po šio seto paliko kortą dėl kairiosios šlaunies skausmų ir grįžo žaisti tik po 8 minučių.

Atrodė, kad pauzė K. Muchovai išėjo į naudą, nes ji, vos grįžusi, laimėjo japonės padavimų seriją. Visgi, N. Osaka jau kitame geime panaikino deficitą. Devintajame geime čekė dar kartą persvėrė rezultatą (4:5), bet savo padavimais nepajėgė užbaigti seto (5:5). Dar 2 „break pointus“ K. Muchova susikūrė vienuoliktajame geime, tačiau jų nerealizavo. Pratęsime japonė startavo labai užtikrintai, atitrūko 6:2 ir susikūrė net 4 „match pointus“. Tada N. Osaka pralaimėjo tašką savo padavimų metu (6:3), o pergalę įtvirtino po varžovės padavimo.

N. Osaka į tokio rango turnyro pusfinalį pateko pirmą kartą po gimdymo ir 5-ą sykį karjeroje. Įdomu tai, kad japonė niekada karjeroje nėra pralaimėjusi „Didžiojo kirčio“ turnyro ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo mačų.

„Tik dabar pradedu suprasti, kaip stipriai myliu šitą sportą. Tenisas man yra tarsi kompiuterinis žaidimas, kur vis bandai pereiti į aukštesnį lygį ir net jei tau nepasiseka, tu vėl bandai iš naujo. Taip, šitame sporte būna sunkių akimirkų, bet aš teniso į nieką nekeisčiau“, – teigė N. Osaka.

Pusfinalyje japonės lauks JAV žaidėja Amanda Anisimova.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

