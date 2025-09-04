Po pralaimėjimo Anisimovai – nejaukus momentas Swiatek spaudos konferencijoje

I. Swiatek mačą pradėjo nuo laimėtos varžovės padavimų serijos, bet jau kitame geime prarado persvarą. Penktajame geime lenkė nerealizavo dviejų „break pointų“, o seto pabaigoje „break pointus“ kūrėsi tik A. Anisimova: aštuntajame geime amerikietė savo progą iššvaistė, bet dešimtajame laimėjo lemtingą varžovės padavimų seriją.
Geriau I. Swiatek startavo ir antrajame sete (2:0), bet persvara ir vėl džiaugėsi neilgai (2:2). Vėliau lygi kova vyko iki aštuntojo geimo, kai I. Swiatek pralaimėjo savo padavimų seriją ir neatsitiesė.
A. Anisimovai ši pergalė buvo labai saldi. Amerikietė atsirevanšavo lenkei už vos prieš porą mėnesių Vimbldono finale patirtą pažeminimą (0:6, 0:6).
A. Anisimovos pusfinalyje lauks buvusi pirmoji pasaulio raketė ir dukart „US Open“ čempionė japonė Naomi Osaka.
I. Swiatek po mačo spaudos konferencijoje turėjo nejaukų pokalbį su vienu iš žurnalistų, kuris svarstė, jog lenkei galbūt reikėtų pertraukos po intensyvaus turnyrų tvarkaraščio tam, kad ji atsigautų psichologiškai.
„Nežinau (ar esu labai pavargusi – aut. past.). Nepasakyčiau, kad mano mačai šitame turnyre buvo labai varginantys. Geriau pasikalbėk su tais, kurie yra atsakingi už tvarkaraščio sudarymą. Gal tau pačiam reikia pertraukos, jog atsigautum psichologiškai? Reikia? Tai ką tu čia veiki?“, – klausė I. Swiatek.
Žurnalistas atsakė, kad turi dirbti iki turnyro pabaigos, o I. Swiatek jam palinkėjo sėkmės.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
