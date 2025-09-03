Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Novakas Djokovičius siekia perrašyti „US Open“ scenarijų: „Pabandysiu sugriauti tuos planus“

2025-09-03 21:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 21:22

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open" teniso turnyras, kurio ketvirtfinalyje serbas Novakas Djokovičius (ATP-7) sugebėjo per 3 val. 27 min. 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 palaužti vietos sirgalių numylėtinį ir paskutiniu amerikiečiu šiame turnyre buvusį Taylorą Fritzą (ATP-4).

Novakas Djokovičius | „Stop“ kadras

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kurio ketvirtfinalyje serbas Novakas Djokovičius (ATP-7) sugebėjo per 3 val. 27 min. 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 palaužti vietos sirgalių numylėtinį ir paskutiniu amerikiečiu šiame turnyre buvusį Taylorą Fritzą (ATP-4).

0

Penktadienį N. Djokovičius žais savo ketvirtą šio sezono „Didžiojo kirčio“ pusfinalį prieš penkiskart čempioną Carlosą Alcarazą, kuris šiame turnyre dar nepralaimėjo nė seto. Antradienį ispanas 6:4, 6:2, 6:4 nugalėjo 20-ąją raketę Jirį Lehečką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kol kas šiame turnyre geriausią žaidimą demonstruoja du geriausi pasaulio tenisininkai – C. Alcarazas ir italas Jannikas Sinneris. Jie susitikti galėtų tik „US Open“ finale, bet N. Djokovičius yra pasiruošęs pabandyti sugriauti tuos planus.

„Carlosas su Janniku dabar yra geriausi pasaulio žaidėjai. Visi tikisi, kad jie čia susitiks finale, bet aš pabandysiu sugriauti tuos planus. Pažiūrėsime, ar man tai pavyks. Sinneriui prieš tai reikia laimėti dar 2 mačus.

Aš tikrai prieš mačus su Carlosu ar Janniku nekeliu baltos vėliavos. Tikriausiai to nedaro ir kiti jų varžovai. Džiaugiuosi, kad šiemet demonstruoju stabilų žaidimą „Didžiojo kirčio“ turnyruose. Prieš tai šiame sezone vis suklupdavau pusfinalyje, o dabar turiu dar vieną progą patekti į finalą“, – sakė serbas.

N. Djokovičius yra minėjęs, kad sulaukus 38-erių yra labai sunku atlaikyti „Didžiojo kirčio“ turnyruose tenkantį krūvį. Ankstesniuose šių metų pusfinaliuose serbas jau būdavo išsekęs ir neparodydavo geriausio savo žaidimo. N. Djokovičius tiki, kad šią tendenciją jam pavyks nutraukti Niujorke.

„Žinau, kad lengviau tikrai nebus, bet aš pasistengsiu kaip įmanoma geriau pasiruošti pusfinalio mačui. Artimiausios 2 dienos bus svarbiausios. Reikia atsipalaiduoti, pailsinti kūną ir stoti į kovą. Norėčiau būti tokios geros fizinės formos, kad galėčiau žaisti su Carlosu nors ir 5 setus“, – teigė serbas.

N. Djokovičius (38 metai, 94 dienos) tapo vyriausiu žaidėju šiuolaikinėje teniso eroje, kuris per sezoną pateko į visų 4 „Didžiojo kirčio“ turnyrų pusfinalius.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

