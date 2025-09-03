Aštrūs trenerio žodžiai po Fritzo klaidų prieš Djokovičių: „Jis per daug gerbia Novaką, per daug jo prisibijo“

Amerikietis antrajame sete panaikino dviejų geimų deficitą (3:5, 5:5), bet tada itin prastai sužaidė svarbų vienuoliktąjį geimą savo padavimų metu, vėl paleido N. Djokovičių į priekį ir netrukus pralaimėjo setą. ESPN per pertraukėlę prieš trečiąjį setą pakalbino T. Fritzo trenerį Michaelą Russellą, kuris negailėjo kritikos auklėtiniui.
„Tas geimas, rezultatui esant 5:5, buvo siaubingas. Jis padovanojo geimą varžovui. Dėl to po antrojo seto ir išsiuntėme Fritzą iš aikštės. Jis per daug gerbia Novaką, per daug jo prisibijo.
Taylorui reikia laikytis žaidime ir rasti progą atakuoti pagrindine raketės puse. Tokiuose mačuose daug ką lemia psichologija. Tayloro rezultatas prieš Novaką yra 0-10, bet jam reikia tai pamiršti, juk jis žaidžia „US Open“ turnyre – jam reikia nusiraminti ir pasisemti jėgų iš sirgalių palaikymo“, – kalbėjo M. Russellas, kuris pats anksčiau buvo profesionalus tenisininkas ir 2007 m. ATP reitinge rikiavosi 60-as.
Trenerio patarimai padėjo T. Fritzui laimėti trečiąjį setą, bet ketvirtajame vėl pranašesnis buvo N. Djokovičius, tad dabar serbas prieš amerikietį yra laimėjęs visus 11 tarpusavio mačų.
T. Fritzas šio mačo pradžioje nerealizavo net 10 „break pointų“ iš eilės, o dvikovą baigė su 2 laimėtais „break pointais“ iš 13 galimų.
„0 iš 10 dar nieko nepasako. Aš turėjau daug daugiau progų nei parodo statistika. Pirmaudavau 30:0 ar 30:15 ir tada labai prastai sužaisdavau tašką. Tokie mačai yra tik dar vienas įrodymas, jog jei nori tapti didžiu žaidėju, privalai geriau žaisti svarbiausius taškus. Varžovas tų taškų man nepadovanos, pats turiu išmokti juos pasiimti“, – sakė T. Fritzas.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!