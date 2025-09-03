Venus Williams ir Leylah Fernandez „US Open“ ketvirtfinalyje nusileido favoritėms

Veteranė su porininke prieš turnyro favorites didesnių vilčių neturėjo. V. Williams su L. Fernandez taip ir nesusikūrė „break pointų“ bei pralaimėjo 5 savo padavimų serijas. Nepaisant to, 45-erių V. Williams galėjo didžiuotis savo pasirodymu. Prieš tai vienetuose amerikietė 3 setus priešinosi čekei Karolinai Muchovai, kuri jau pateko į ketvirtfinalį, o vėliau dvejetuose su L. Fernandez šventė 3 pergales paeiliui.
V. Williams po ketvirtfinalio miglotai kalbėjo apie savo ateitį tenise.
„Mūsų su Leylah nusiteikimas buvo toks pat – sakėme viena kitai, kad turime būti kuo geresnės vienetų žaidėjos. Vienetai yra mūsų prioritetas. Nebus taip, kad staiga tapsiu dvejetų žaidėja – niekada tokia nebuvau.
Nesu tikra, dėl savo ateities tenise. Aš pastarosiomis dienomis toli į priekį negalvojau ir koncentravausi tik į šitą turnyrą, nes jaučiau, kad galime čia toli nukeliauti. Per artimiausias keletą savaičių esu pažadėjusi dalyvauti tam tikruose renginiuose, o aš savo žodžio visada stengiuosi laikytis. Jei šiemet dar atsiras kokia proga sužaisti vieną ar kitą turnyrą, tai būtų puiku, bet šiuo metu tiksliai negaliu pasakyti, kas nutiks ateityje“, – sakė V. Williams.
Nors veteranė savęs ir nevadina dvejetų meistre, bet ji yra laimėjusi 14 „Didžiojo kirčio“ moterų dvejetų turnyrų ir 2 mišrių dvejetų turnyrus.
Deja, antradienį tribūnose žiūrovai taip ir nesulaukė Serenos Williams, nors ji buvo kviečiama palaikyti seserį.
„Serena labiau džiaugiasi dėl mano ir Leylah sėkmės bei davė mums patarimų. Mums reikia, kad Serena būtų arenoje ir sėdėtų mūsų komandos nariams skirtoje ložėje. Serena, laikas pasirodyti“, – po aštuntfinalio mačo kalbėjo V. Williams.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
