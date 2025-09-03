Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Teisėją susitvarkyti su sirgalių keliamu triukšmu raginęs Novakas Djokovičius žengė į „US Open“ pusfinalį

2025-09-03 09:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 09:28

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kurio ketvirtfinalyje serbas Novakas Djokovičius (ATP-7) sugebėjo per 3 val. 27 min. 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 palaužti vietos sirgalių numylėtinį ir paskutiniu amerikiečiu šiame turnyre buvusį Taylorą Fritzą (ATP-4).

Novakas Djokovičius | Scanpix nuotr.

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kurio ketvirtfinalyje serbas Novakas Djokovičius (ATP-7) sugebėjo per 3 val. 27 min. 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 palaužti vietos sirgalių numylėtinį ir paskutiniu amerikiečiu šiame turnyre buvusį Taylorą Fritzą (ATP-4).

REKLAMA
0

Po to, kai N. Djokovičius laimėjo pirmuosius du setus, serbas siuntė bučinius tribūnose buvusiems sirgaliams, palaikiusiems visada prieš N. Djokovičių pralaimintį T. Fritzą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai buvo tik dalis emocijų tarp N. Djokovičiaus ir žiūrovų „Arthur Ashe“ kortuose.

N. Djokovičius prieš 2024 metų finalininką T. Fritzą savo persvarą padidino iki 11 – 0 ir pateko į rekordinį, jau 53-iąjį, „Didžiojo kirčio“ pusfinalį. Tarp jų – net 14 Niujorke, kas yra pakartotas rekordas.

REKLAMA
REKLAMA

„Tiesiog stengiausi išgyventi, – sakė N. Djokovičius. – Tai viena iš tų dienų, kai reikia kapstytis.“

REKLAMA

N. Djokovičius du kartus buvo per laimėtą tašką ir mačą, tačiau ilgus apsikeitimus smūgiais laimėjo T. Fritzas, o serbas stovėjo pasilenkęs, rankomis atsirėmęs į kelius. Visgi lemiamas taškas baigėsi katastrofiškai amerikiečiui – T. Fritzas pralaimėjo dėl dvigubos klaidos.

Jo iškritimas reiškia, kad JAV laukimas tęsis – nė vienas amerikietis vyras nebuvo laimėjęs „Didžiojo kirčio“ titulo nuo 2003 metų, kai Niujorke triumfavo Andy Roddickas.

REKLAMA
REKLAMA

„Galiausiai tai ir yra viena iš priežasčių, kodėl didieji žaidėjai yra didieji, – apie N. Djokovičių sakė T. Fritzas. – Jie laimi svarbiausius taškus.“

Penktadienį N. Djokovičius žais savo ketvirtą šio sezono „Didžiojo kirčio“ pusfinalį prieš penkiskart čempioną Carlosą Alcarazą, kuris šiame turnyre dar nepralaimėjo nė seto. Antradienį ispanas 6:4, 6:2, 6:4 nugalėjo 20-ąją raketę Jirį Lehecką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

N. Djokovičius pirmauja prieš C. Alcarazą 5 – 3, laimėjęs du pastaruosius susitikimus – sausį „Australian Open“ ketvirtfinalyje ir pernai Paryžiaus olimpiados finale, kuriame serbas pagaliau iškovojo ilgai trokštą aukso medalį.

Trečiadienį vyks paskutiniai du ketvirtfinaliai: Alexas De Minauras (ATP-8) prieš Felixą Augerą-Aliassime’ą (ATP-27) ir čempiono titulą ginantis Jannikas Sinneris (ATP-1) prieš tautietį Lorenzo Musetti (ATP-10).

REKLAMA

N. Djokovičius laimėjo 25 iš 42 apsikeitimų smūgiais, trukusių bent devynis smūgius. Jis išgelbėjo 11 iš 13 „break pointų“ ir laimėjo 10 iš 11 taškų, kai pats kilo prie tinklo.

Mačo metu N. Djokovičius bendravo su žiūrovais, palaikiusiais jo varžovą, nors verta paminėti, kad tribūnose buvo daug palaikančių ir serbą.

Vis dėlto pasitaikė tokių, kurie plojo ir džiūgavo dėl N. Djokovičiaus klaidų – o tai tenise laikoma nepagarba.

REKLAMA

Įtampa pasiekė piką trečiajame sete, kai klaidų šventimas tapo vis triukšmingesnis. Po 22.30 val. N. Djokovičius kreipėsi į teisėją Damianą Dumusois: „Ką ketinate daryti?“

Vėliau jis pašaipiai pakartojo teisėjo bandytus, bet nesėkmingus raginimus liautis: „Ačiū. Prašau. Ačiū. Prašau.“

Netrukus T. Fritzas išsiveržė į priekį 3:1 trečiajame sete, kurį laimėjo, bet lemiamais momentais N. Djokovičius buvo stipresnis.

„Jis geriau paduodavo. Padarė daug mažiau klaidų, – sakė T. Fritzas. – Jis geriau sužaidė ketvirtą setą.“

Dukros gimtadienio proga N. Djokovičius po pergalės atliko šokį.

„Šokis pabaigoje… Ji mane įvertins rytoj. Namuose turime kitokią choreografiją. Tikiuosi, kad tai privers ją nusišypsoti, kai rytoj ryte pabus“, – spaudos konferencijoje sakė N. Djokovičius.

REKLAMA

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Tayloras Fritzas | Scanpix nuotr.
Sinsinatyje – Tayloro Fritzo pergalė ir toliau nepralaimėtų padavimų serija
Alexanderis Zverevas | „Stop“ kadras
Prestižiniame teniso turnyre – staigmenų lietus

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų