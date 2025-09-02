Pegula antrąkart iš eilės žengė į „US Open“ pusfinalį – amerikietė triumfavo prieš Krejčikovą

J. Pegula dominavo pirmojo seto pradžioje (4:2), bet septintajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją (4:3). B. Krejčikova turėjo šansą išlyginti rezultatą, tačiau eilinį kartą strigo savo padavimų metu, o J. Pegula realizavo „break pointą“ ir susikrovė pergalingą pranašumą.
Dar užtikrinčiau amerikietė pradėjo antrąjį setą, kai greitai laimėjo dvi varžovės padavimų serijas (4:1). B. Krejčikova dar kiek priartėjo (4:3), bet devintajame geime palūžo savo padavimų metu.
J. Pegula antrus metus iš eilės pateko į „US Open“ pusfinalį. Kituose „Didžiojo kirčio“ turnyruose taip toli ji nėra nukeliavusi.
„Tai gana beprotiška... Prieš 10 metų aš net nesvajojau, kad galėsiu tokio lygio turnyruose nukeliauti taip toli. Nemaniau, kad kada nors skinsiu tiek pergalių „Didžiojo kirčio“ turnyruose, bet pastaruoju metu man tai puikiai sekasi“, – džiaugėsi J. Pegula.
Amerikietės varžovė pusfinalyje paaiškės artėjančią naktį Lietuvos laiku po reitingo lyderės Arynos Sabalenkos ir čekės Marketos Vondroušovos (WTA-60) akistatos.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!