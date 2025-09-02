Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Pegula antrąkart iš eilės žengė į „US Open“ pusfinalį – amerikietė triumfavo prieš Krejčikovą

2025-09-02 23:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 23:53

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kurio pirmajame moterų vienetų varžybų ketvirtfinalyje antradienį amerikietė Jessica Pegula (WTA-4) per 1 valandą 26 minutes 6:3, 6:3 nugalėjo čekę Barborą Krejčikovą (WTA-62). Tai buvo antra amerikietės pergalė prieš čekę per keturias tarpusavio dvikovas.

Jessica Pegula | Scanpix nuotr.

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kurio pirmajame moterų vienetų varžybų ketvirtfinalyje antradienį amerikietė Jessica Pegula (WTA-4) per 1 valandą 26 minutes 6:3, 6:3 nugalėjo čekę Barborą Krejčikovą (WTA-62). Tai buvo antra amerikietės pergalė prieš čekę per keturias tarpusavio dvikovas.

REKLAMA
0

J. Pegula dominavo pirmojo seto pradžioje (4:2), bet septintajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją (4:3). B. Krejčikova turėjo šansą išlyginti rezultatą, tačiau eilinį kartą strigo savo padavimų metu, o J. Pegula realizavo „break pointą“ ir susikrovė pergalingą pranašumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar užtikrinčiau amerikietė pradėjo antrąjį setą, kai greitai laimėjo dvi varžovės padavimų serijas (4:1). B. Krejčikova dar kiek priartėjo (4:3), bet devintajame geime palūžo savo padavimų metu.

REKLAMA
REKLAMA

J. Pegula antrus metus iš eilės pateko į „US Open“ pusfinalį. Kituose „Didžiojo kirčio“ turnyruose taip toli ji nėra nukeliavusi.

REKLAMA

„Tai gana beprotiška... Prieš 10 metų aš net nesvajojau, kad galėsiu tokio lygio turnyruose nukeliauti taip toli. Nemaniau, kad kada nors skinsiu tiek pergalių „Didžiojo kirčio“ turnyruose, bet pastaruoju metu man tai puikiai sekasi“, – džiaugėsi J. Pegula.

Amerikietės varžovė pusfinalyje paaiškės artėjančią naktį Lietuvos laiku po reitingo lyderės Arynos Sabalenkos ir čekės Marketos Vondroušovos (WTA-60) akistatos.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų