Yabusele buvo nesulaikomas, o Prancūzija įveikė Lenkiją

Prancūzijos gretose nesulaikomas buvo Guerschonas Yabusele.
Jisnugalėtojams per 35 minutes pelnė 36 taškus (6/7 dvit., 6/12 trit., 6/10 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus, tačiau pažeidė taisykles 3 kartus ir suklydo 1 sykį.
Prancūzija ketvirtojo kėlinio pradžioje turėjo tuo metu rekordinį, 13 taškų pranašumą.
Priešpaskutinę minutę skirtumas buvo sumažėjęs iki keturių taškų. Tada per daugiau nei minutę nei viena komanda nepasižymėjo, kol galiausiai tašką padėjo iš toli pataikęs Elie Okobo – 83:76.
Kauno „Žalgirio“ gynėjas Sylvainas Francisco nugalėtojams per 22 minutes pelnė 3 taškus (1/1 dvit., 0/4 trit., 1/2 baud.), sugriebė 3 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį, bet prasižengė 4 kartus ir suklydo 2 sykius.
Prancūzijos rinktinė: Guerschonas Yabusele 36 (6/7 dvit., 6/12 trit., 5 atk. kam.), Elie Okobo 14 (4/7 dvit., 2/7 trit., 10 rez. perd.), Jaylenas Hoardas 10 (5/10 dvit., 4 atk. kam.), Mouhammadou Jaitehas 8 (4/7 dvit., 5 atk. kam.), Isaia Cordinier 7, Bilalas Coulibaly ir Sylvainas Francisco (0/4 trit.) po 3, Theo Maledonas 2.
Lenkijos rinktinė: Jordanas Loydas 18 (5/11 dvit., 2/4 trit., 5 atk. kam.), Mateušas Ponitka 16 (1/5 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd., 4 kld.), Michalas Sokolowski 15 (2/6 trit., 6 atk. kam.), Olekas Balcerowski (5 atk. kam.) ir Dominikas Olejniczakas (4/6 dvit.) po 8, Kamilas Laczynski 6 (8 rez. perd., 4 kld.), Andrzejus Pluta 5.
