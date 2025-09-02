Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Carlosas Alcarazas žengė į „US Open“ pusfinalį ir priartėjo prie unikalaus pasiekimo

2025-09-02 23:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 23:39

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kurio ketvirtfinalyje antradienį ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-2) greičiau nei per 2 valandas 6:4, 6:2, 6:4 eliminavo čeką Jirį Lehečką (ATP-21). Tai buvo trečia ispano pergalė prieš čeką per keturias tarpusavio dvikovas.

Carlosas Alcarazas | Scanpix nuotr.

0

J. Lehečka per visą mačą nesugebėjo susikurti „break pointo“, o C. Alcarazas laimėjo 4 varžovo padavimų serijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

C. Alcarazas šių metų „US Open“ turnyre yra laimėjęs visus 15 žaistų setų. Dar nė vienam vyrui istorijoje nėra pavykę tapti „US Open“ čempionu nepralaimėjus nė vieno seto. C. Alcarazą nuo šio tikslo skiria 6 setai.

C. Alcarazo pergalė taip pat išlaikė maksimalią intrigą kovoje dėl pirmos vietos ATP reitinge. Jei italas Jannikas Sinneris nori išlaikyti pirmą vietą, tai privalo patekti bent į finalą. Jei finale žais ispanas prieš italą, tada turnyro nugalėtojas bus ir reitingo lyderis.

„Sunku negalvoti apie pirmą vietą ATP reitinge, bet stengiuosi pernelyg neapkrauti savęs mintimis apie tai, kad nesukelčiau sau papildomo spaudimo“, – sakė C. Alcarazas.

Ispanas tapo jauniausiu tenisininku nuo 1978 m., kuris bent 2 sezonus (2023 m. ir 2025 m.) sugebėjo pasiekti ant visų trijų skirtingų dangų (kietos, žolės ir grunto) vykstančių „Didžiojo kirčio“ turnyrų pusfinalius.

C. Alcarazo varžovas pusfinalyje paaiškės po serbo Novako Djokovičiaus (ATP-7) ir amerikiečio Tayloro Fritzo (ATP-4) mūšio artėjančią naktį Lietuvos laiku.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

