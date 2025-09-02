Jannikas Sinneris iškovojo triuškinančią pergalę „US Open“ aštuntfinalyje

Tai antras trumpiausias vyrų mačas šiame turnyre. Trumpesnė buvo tik pirmojo rato Tomo Machaco pergalė, kuri baigėsi viena minute greičiau.
„Kartais šiandien jaučiau, kad žaidžiu labai gerą tenisą ir man pavyko labai anksti perimti iniciatyvą, kas suteikė daugiau pasitikėjimo geriau paduoti ir geriau žaisti nuo galinės linijos, – sakė J. Sinneris. – Tai buvo greitesnis arba tiesiog greitas mačas.“
Birželį Vokietijos Hale vykusiame pasiruošimo Vimbldonui turnyre J. Sinneris buvo pralaimėjęs A. Bublikui, tačiau ten jie žaidė ant žolės dangos.
Du pastaruosius „Australian Open“ titulus laimėjęs J. Sinneris pratęsė savo pergalių seriją „Didžiojo kirčio“ turnyruose ant kietosios dangos iki 25-ių. Tai – penkta pagal ilgumą serija vyrų tenise, kuria dalijasi ir Johnas McEnroe.
Vos trys pralaimėti geimai – mažiausiai per antrąją turnyro savaitę nuo 2015 metų pusfinalio, kai N. Djokovičius 6:0, 6:1, 6:2 nugalėjo Mariną Čiličių. Tai taip pat pakartojo mažiausią pralaimėtų geimų skaičių J. Sinnerio „Didžiojo kirčio“ karjeroje (2025 m. „French Open“ trečiajame rate 6:0, 6:1, 6:2 prieš Jirį Lehecką).
Trečiadienį J. Sinneris stos į kovą su tautiečiu, dešimtąja pasaulio rakete Lorenzo Musetti. Kitame tą dieną vyksiančiame ketvirtfinalyje žais aštuntoji pasaulio raketė Alexas De Minauras ir 25-uoju numeriu skirstytas Felixas Augeras-Aliassime’as.
A. Bublikas buvo vienas karščiausių ATP žaidėjų – jis turėjo 11 iš eilės pergalių ir tris titulus, kas yra antras geriausias rezultatas šiemet po C. Alcarazo šešių iškovotų titulų.
Į šį mačą jis atėjo laimėjęs visas 55 savo padavimų serijas, bet J. Sinneris jį palaužė net aštuonis kartus.
A. Bublikas kartais tik šypsojosi – net ir po mačo, kai prie tinklo pasakė J. Sinneriui: „Aš nesu blogas.“
A. Bublikas pats prisidėjo prie pralaimėjimo padarydamas net 13 dvigubų klaidų.
J. Sinneris pastebėjo, kad A. Bublikas šeštadienį labai vėlai baigė savo penkių setų kovą su 14-ąja rakete Tommy Paulu, todėl pirmadienį mėgino patikrinti jo jėgas.
„Stengiausi jį judinti, bandžiau patikrinti, kaip jis juda, stengiausi dvikovą perkelti į fizinę pusę, – sakė J. Sinneris. – Šiandien kartais žaidžiau labai gerą tenisą. Kartais jis man padovanojo lengvų taškų.“
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
