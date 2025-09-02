Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Aiškėja Roko Jokubaičio traumos rimtumas

2025-09-02 11:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 11:17

Pirmadienį Europos krepšinio čempionato B grupės rungtynėse prieš Suomiją traumą patyręs Lietuvos rinktinės vienas lyderių Rokas Jokubaitis daugiau turnyre nežais.

0

Antradienį „krepsinis.net“ žurnalistas Edgaras Pulkovskis paskelbė, kad pirmasis MRT tyrimas parodė, jog R. Jokubaičiui trūko kryžminis kelio raištis, todėl jam prireiks operacijos.

„BasketNews“ žurnalistas Donatas Urbonas taip pat skelbia, kad R. Jokubaičiui diagnozuota priekinio kairiojo kryžminio kelio raiščio ir menisko trauma, o netrukus krepšininkas turėtų vykti į Miuncheną, kur jam bus atliekami papildomi tyrimai ir operacija.

R. Jokubaitis susižeidė ketvirtajame kėlinyje veržiantis link krepšio. Nors krepšininkas dar nušuoliavo iki atsarginių žaidėjų suolelio, tačiau ten iš karto gulėsi ant žemės ir jam buvo suteikiama pagalba.

Lietuviai 81:78 nugalėjo Suomiją bei užsitikrino kelialapį į aštuntfinalį, tačiau ten jau versis be R. Jokubaičio.

R. Jokubaitis per ketverias Europos čempionato rungtynes buvo geriausias Lietuvos rinktinėje komandoje pagal efektyvumą (18), pirmas pagal taškus (17,3) ir geriausias pagal rezultatyvius perdavimus (8,5).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

