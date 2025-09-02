Aymerikas Laporte nepaisant pasiūlymų iš kitų klubų grįžta į „Athletic“

A. Laporte norėjo sugrįžti į Bilbao – vaikystės klubą, kuriame pradėjo savo profesinę karjerą ir kur praleido penkerius metus prieš persikeldamas į „Manchester City“. Su „Athletic“ jis pasirašys trejų metų sutartį.
Pasak žiniasklaidos, gynėjas atsisakė pasiūlymų iš daugiau nei penkių kitų klubų, pasirenkant sugrįžti į savo mėgstamą komandą. Nors „Al Nassr“ iš pradžių nenorėjo jo paleisti, suradusi pakaitalą galiausiai ji leido nemotyvuotam žaidėjui sugrįžti į Europą.
„Athletic“ žada, kad A. Laporte taps pagrindiniu komandos ramsčiu gynyboje ir padės siekti aukštų tikslų „La Liga“ bei Europoje. Tuo tarpu pačiam žaidėjui tai galimybė įtvirtinti savo pozicijas kovoje dėl vietos Ispanijos rinktinėje 2026 m. pasaulio čempionatui.
