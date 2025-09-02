Edersono karjera „Manchester City“ baigėsi: brazilas persikėlė į „Fenerbahče“

Šaltinių teigimu už vartininką bus sumokėta apie 14 mln. eurų. Tai jau septintasis turkų papildymas komandoje šią vasarą.
Edersonas „Manchester City“ klube praleido aštuonerius metus, per kuriuos laimėjo šešis „Premier“ lygos čempionatus ir tapo svarbia klubo dalimi pirmojoje Čempionų lygos pergalėje 2023 metais. Vis dėlto pastaruoju metu brazilas nebuvo pagrindinis vartininkas, o klubo treneris Pepas Guardiola įsigijo Gianluigi Donnarumą, kuriam numatyta pirmojo vartininko rolė.
Edersonas neslėpė pasididžiavimo tuo, ką kartu su „City“ pasiekė per savo karjerą Anglijoje.
„Išvykstu iš „Manchester City“ su dideliu pasididžiavimu dėl mūsų bendrų pasiekimų ir tai buvo privilegija vilkėti šio klubo marškinėlius tiek daug kartų.“
Jo kontraktas turėjo galioti iki 2026 metų, tačiau klubas ir žaidėjas susitarė dėl ankstesnio išsiskyrimo. Pasibaigus Edersono karjerai „City“ laukia naujas etapas su G. Donnaruma.
Tuo tarpu „Fenerbahče“ tikisi, kad Edersonas sustiprins komandą ir padės siekti ambicingų tikslų Turkijos čempionate bei Europoje.
