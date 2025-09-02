„Arsenal“ papildė gynybos liniją – atvyksta Piero Hincapie

P. Hincapie praėjusią savaitę atvyko į Londoną, kur sėkmingai įvykdė medicininę patikrą ir suderino asmenines sąlygas su „Arsenal“. Žaidėjas vilkės penktąjį numerį bei užims spragą gynybos linijoje, likusią po Jakubo Kiwioro išvykimo į „Porto“.
Neseniai P. Hincapie pranešė „Bayer“ vadovybei apie norą išbandyti save Anglijoje ir tapo aštuntuoju vasaros pirkiniu Mikelio Artetos komandoje. Žinomas dėl universalaus žaidimo gynyboje, jis tapo vienu kertinių žaidėjų, kai jo komanda iškovojo Bundeslygos ir Vokietijos taurės trofėjus.
Treneris M. Arteta pabrėžė, kad žaidėjo charakteris ir taktinis lankstumas stiprins kolektyvo konkurencingumą „Premier“ lygoje ir Europos turnyruose. Sandoris įvertintas kaip strateginė ilgalaikė investicija, kuri gali būti įtvirtinta pilnavertiškos sutarties pagrindu kitą vasarą, priklausomai nuo P. Hincapie žaidimo rezultatų ir prisitaikymo prie Anglijos futbolo.
