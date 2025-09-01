Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Hojlundas sezoną užbaigs rungtyniaudamas nuomos pagrindais „Napoli“

2025-09-01 22:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 22:49

„Manchester United“ priklausantis Rasmusas Hojlundas nuomos pagrindais iki šio sezono pabaigos persikėlė rungtyniauti į „Napoli“.

Rasmusas Hojlundas | Scanpix nuotr.

„Manchester United" priklausantis Rasmusas Hojlundas nuomos pagrindais iki šio sezono pabaigos persikėlė rungtyniauti į „Napoli".

„The Athletic“ praneša, jog sandoryje yra numatytas sąlyginis įsipareigojimas kitą vasarą įsigyti žaidėją už 44 mln. eurų siekiančią sumą. Ši sąlyga bus aktyvuota, jei „Napoli“ kitą sezoną iškovos teisę žaisti UEFA Čempionų lygoje.

Priminsime, jog R. Hojlundas nebuvo įtrauktas į „Man Utd“ sudėtį pirmosioms trejoms rungtynėms Anglijos „Premier“ lygoje.

22-ejų metų futbolininkas taip pat buvo siejamas su „RB Leipzig“ ir „Newcastle United“, tačiau pats buvo išreiškęs norą likti „Raudonųjų velnių“ gretose ir kovoti dėl savo vietos komandoje.

R. Hojlundas prisijungęs prie „Napoli“ suvienys jėgas su buvusiu „Raudonųjų velnių“ žaidėju Scottu McTominay‘umi.

 

