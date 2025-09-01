Hojlundas sezoną užbaigs rungtyniaudamas nuomos pagrindais „Napoli“

„The Athletic“ praneša, jog sandoryje yra numatytas sąlyginis įsipareigojimas kitą vasarą įsigyti žaidėją už 44 mln. eurų siekiančią sumą. Ši sąlyga bus aktyvuota, jei „Napoli“ kitą sezoną iškovos teisę žaisti UEFA Čempionų lygoje.
Priminsime, jog R. Hojlundas nebuvo įtrauktas į „Man Utd“ sudėtį pirmosioms trejoms rungtynėms Anglijos „Premier“ lygoje.
22-ejų metų futbolininkas taip pat buvo siejamas su „RB Leipzig“ ir „Newcastle United“, tačiau pats buvo išreiškęs norą likti „Raudonųjų velnių“ gretose ir kovoti dėl savo vietos komandoje.
R. Hojlundas prisijungęs prie „Napoli“ suvienys jėgas su buvusiu „Raudonųjų velnių“ žaidėju Scottu McTominay‘umi.
Rasmus is proud to be one of us! ✨— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 1, 2025
Leggi la news 👉 https://t.co/QV8zPtQDOA
💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeRasmus pic.twitter.com/3ezEFJmkwI
