„Inter“ namuose patyrė pralaimėjimą prieš „Udinese“

Čempionų lygos finalininkai namuose nepaisant to, jog pasižymėjo pirmieji 1:2 nusileido „Udinese“.
Rungtynių pradžioje „Inter“ greitai perėmė iniciatyvą ir įsiveržė į priekį. Denzelis Dumfriesas jau 17-ąją minutę leido šeimininkams pirmauti.
Nepaisant to, po 12 minučių Keinanas Davisas realizavo vienuolikos metrų baudinį, o dar po 11 minučių asistavo Arthuro Attos įvarčiui ir situacija rungtynėse apsivertė aukštyn kojomis.
Po pertraukos „Inter“ kamuolį kontroliavo net 82% rungtynių laiko, bet vienintelį kartą, kai šis atsidūrė vartų tinkle, teisėjas užfiksavo nuošalę.
Pirmasis pralaimėjimas neleido „Inter“ išlaikyti lyderių tempo ir po dviejų turų jie turi 3 taškus.
