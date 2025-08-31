Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„Inter“ namuose patyrė pralaimėjimą prieš „Udinese“

2025-08-31 23:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 23:52

Italijos čempionate netikėtai kluptelėjo Milano „Inter“ klubas.

Milano „Inter“ | Scanpix nuotr.

Italijos čempionate netikėtai kluptelėjo Milano „Inter“ klubas.

REKLAMA
0

Čempionų lygos finalininkai namuose nepaisant to, jog pasižymėjo pirmieji 1:2 nusileido „Udinese“.

Rungtynių pradžioje „Inter“ greitai perėmė iniciatyvą ir įsiveržė į priekį. Denzelis Dumfriesas jau 17-ąją minutę leido šeimininkams pirmauti.

Nepaisant to, po 12 minučių Keinanas Davisas realizavo vienuolikos metrų baudinį, o dar po 11 minučių asistavo Arthuro Attos įvarčiui ir situacija rungtynėse apsivertė aukštyn kojomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pertraukos „Inter“ kamuolį kontroliavo net 82% rungtynių laiko, bet vienintelį kartą, kai šis atsidūrė vartų tinkle, teisėjas užfiksavo nuošalę.

Pirmasis pralaimėjimas neleido „Inter“ išlaikyti lyderių tempo ir po dviejų turų jie turi 3 taškus.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų