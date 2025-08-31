Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„Juventus“ po atkaklių rungtynių įveikė „Genoa“ ir Italijoje išlieka be prarastų taškų

2025-08-31 22:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 22:33

Italijoje dar vieną pergalę šventė Turino „Juventus“.

Dušanas Vlahovičius | Scanpix nuotr.

Italijoje dar vieną pergalę šventė Turino „Juventus“.

0

Antrajame „Serie A“ ture „Juventus“ išvykoje 1:0 palaužė „Genoa“ komandą.

Rungtynės „Juventus“ komandai buvo nelengvos. Nors jie dažniau kontroliavo kamuolį ir atliko daugiau smūgių, didžiąją rungtynių dalį rezultatas išliko lygus.

Situaciją pakeitė po keitimo aikštėje pasirodęs Dušanas Vlahovičius. Serbas po kampinio gavo erdvės ir ja pasinaudojo galva pasiųsdamas kamuolį į varžovų vartus.

„Juventus“ yra viena iš keturių lygos komandų, kuri vis dar neprarado nė taško.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

