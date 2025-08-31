„Juventus“ po atkaklių rungtynių įveikė „Genoa“ ir Italijoje išlieka be prarastų taškų

Antrajame „Serie A“ ture „Juventus“ išvykoje 1:0 palaužė „Genoa“ komandą.
Rungtynės „Juventus“ komandai buvo nelengvos. Nors jie dažniau kontroliavo kamuolį ir atliko daugiau smūgių, didžiąją rungtynių dalį rezultatas išliko lygus.
Situaciją pakeitė po keitimo aikštėje pasirodęs Dušanas Vlahovičius. Serbas po kampinio gavo erdvės ir ja pasinaudojo galva pasiųsdamas kamuolį į varžovų vartus.
„Juventus“ yra viena iš keturių lygos komandų, kuri vis dar neprarado nė taško.
