Apžvalgininkai įvertino socdemų kandidatą į ministrus: susiduria su kadrų trūkumu?

Apžvalgininkai kelia klausimą, kodėl socdemai į vieną svarbiausių ministerijų kelia silpno ir nepatyrusio politiko kandidatūrą.
Socdemai susiduria su kadrų trūkumu?
Kita teorija – tai yra plano dalis, kai niekaip negebantys paskirti kultūros ministro socdemai, vardan šventos ramybės, Susisiekimo ministeriją atiduos „Nemuno aušrai“. Socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tai griežtai neigia, nors Remigijus Žemaitaitis tokio plano neatmeta.
Dar neseniai J. Taminskas dirbo patarėju teisės klausimais savivaldybių asociacijoje. Ten pat, kur anksčiau vadovavo Mindaugas Sinkevičius, socialdemokratų pirmininkas. Socdemams laimėjus Seimo rinkimus, J. Taminskas staiga tapo susisiekimo viceministru. O galiausiai susisiekimo ministrui Eugenijui Sabučiui įklimpus į „čekučių“ istoriją, J. Taminskas jį pakeičia poste.
„Akivaizdu, kad žmogus yra labai talentingas arba yra kitų priežasčių“, – TV3 Žinioms kandidatūrą įvertino tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas.
Taminsko patirtis ministerijoje susisiekimo srityje nėra labai plati – mažiau nei metai einant viceministro pareigas ir mėnesis dirbant ministru.
„Kai savo patirtimi paauglys ateina į politiką, tai politika pradeda priminti gimnaziją“, – įvertino politologas Ainius Lašas.
Tačiau kai kuriems socdemams tai nė motais – pagal juos J. Taminskas tinka ne tik į Susisiekimo, bet ir strateginę Krašto apsaugos ministeriją. Viešai jis įvardijamas kaip galimas kandidatas pakeisti atsistatydinusią Dovilę Šakalienę.
„Mano požiūriu, tinkamas. Aš manau, kad susitvarko Susisiekimo ministerijoje, tai susitvarkytų tinkamai ir Krašto apsaugos ministerijoje“, – J. Taminsko kompetencijomis neabejoja socialdemokratų lyderis M. Sinkevičius.
Pats Juras Taminskas nuo komentarų susilaikė.
J. Taminskas: ministerijos susijusios
Patirties ir suvokimo trūkumą gynybos srityje, pasak socialdemokratės Rasos Budbergytės, J. Taminskas galėtų kompensuoti per tris naktis. Pats ministras sako, kad ministerijos turi panašumų.
„Nėra svetimos infrastruktūrinės ministerijos irgi įskaitant ir visą atsakomybės spektrą“, – sakė kandidatas į ministrus.
„Liūdesiukas... Galvoju, liūdesiukas. Žmogus, kuris, iš esmės, neatitiko reikalavimų susisiekimo ministrui, yra keliamas dar aukščiau, į krašto apsaugos ministrus“, – galvą kraipė politologas Ainius Lašas.
Kaip Taminskas apskritai atsirado socialdemokratų akiratyje – dar didesnė intriga. Tinklaraštininkas S. Malinauskas sako, kad J. Taminsko pavardė – gerai žinoma. Jo tėvas – Aukščiausiojo Teismo teisėjas, prieš tai daugiau nei dešimtmetį buvo Konstitucinio Teismo teisėjas.
„Mes matome, kad sūnus dabar daro karjerą svaiginančią, net sunku įsivaizduoti. Bandau prisiminti, kas Lietuvoje taip keitė ministrų portfelius skubiai, greitai ir pati svarbiausia dalis, kad jo patirtis politikoje yra labai menka“, – teigė S. Malinauskas.
Panašu, kad socdemai susiduria su kandidatų į ministrus trūkumu, todėl tenka perstumdyti ministrus.
„Iš tiesų, socialdemokratai kalbėjo, kad turi labai didelę partiją, po dešimt žmonių į ministro vietą. Ir bus labai didelė konkurencija, kas užims tas vietas“, – kandidatūra stebėjosi S. Malinauskas.
„Manau, kad premjerė, svarstydama jo kandidatūrą, partija, svarstydama jo kandidatūrą, galvoja, kad jis tinkamai dirba vienoje ministerijoje, galėtų ir kitoje dirbti“, – kolegą užstojo M. Sinkevičius.
Dėl kultūros ministro – nežinia
Dar viena teorija – socialdemokratams sunkiai sekasi pateikti kultūros ministro kandidatūrą, nepaisant to, kad ministerija neva dabar jų rankose.
Vakar „aušriečių“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius pareiškė, kad jei socdemai nori patys skirti ministrą, Kultūros ministerijos be mainų neatiduos. O Vaida Aleknavičienė, TV3 žiniomis, į ministrus neskiriama, nes tam prieštarauja R. Žemaitaitis. Tad galbūt socdemiškiausia – Susisiekimo ministerija – tapo mainų objektu?
„Gyvenimas yra tuo įdomus, žavus, nenuspėjamas. Kiekvieną dieną jis gali mums kažkokią naujieną atnešti“, – paslaptingai kalbėjo „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis.
Įsprausti į kampą socdemai nors ir daužosi į krūtinę, kad ministerija jų, vis dar nepaskiria kultūros ministro. O „aušriečiai“ be mainų, panašu, nesiruošia nusileisti.
„Žemaitaitis yra aiškiai išsakęs, kad norėtų gauti Susisiekimo ministeriją. Ir tai yra geidžiamiausia ministerija visų politinių partijų. Ten yra daug pinigų, ten daug įtakos: nuvažiuok į regionus, susitark, kad paasfaltuosi kelią, būsi labai populiarus“, – teigė tinklaraštininkas S. Malinauskas.
Kaip tik šiuo metu antradienį socialdemokratai susirinkę į prezidiumo posėdį sprendžia, kas turėtų rūpintis šalies krašto apsauga artimiausius trejus metus.
