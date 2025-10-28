Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kasčiūnas įvertino Taminsko kandidatūrą: svarbiausia, kad KAM netaptų asfaltavimo ministerija

2025-10-28 13:45 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 13:45

Vertindamas viešojoje erdvėje minimą galimą susisiekimo ministro Juro Taminsko kandidatūrą į Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovus, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikina, kad jam svarbiausia, jog ši institucija netaptų „asfaltavimo ministerija“.

Juras Taminskas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Vertindamas viešojoje erdvėje minimą galimą susisiekimo ministro Juro Taminsko kandidatūrą į Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovus, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikina, kad jam svarbiausia, jog ši institucija netaptų „asfaltavimo ministerija“.

REKLAMA
2

„Mes praėjusią savaitę išreiškėme viltį, kad nepaversime gynybos fondo asfaltavimo fondu. Tai tikėkimės, kad susisiekimo ministro atėjimas į ministeriją nepavers KAM asfaltavimo ministerija – tai čia toks lūkestis“, – žurnalistams Seime sakė L. Kasčiūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Konservatorių lyderis teigė anksčiau asmeniškai bendravęs su dabar susisiekimo ministro pareigas einančiu J. Taminsku. Anot L. Kasčiūno, jis jam paliko neblogą įspūdį. 

REKLAMA
REKLAMA

„Aš turėjau su juo kontaktų, kai jis kandidatavo į susisiekimo ministrus. Galiu pasakyti, kad jis man paliko visai neblogą įspūdį. Tikrai, nuoširdžiai tą pasakysiu“, – komentavo politikas. 

REKLAMA

Vis dėl to, konservatorių lyderis nesutinka su Seimo vicepirmininkės Rasos Budbergytės anksčiau išsakyta pozicija, neva išmokti gynybos politiką yra trijų naktų darbas. 

„Čia yra susisiekimo sritis ir yra gynybos sritis. Tikrai nemanau, kad ponia Budbergytė yra teisi, kad per tris naktis galima išmokti gynybos politiką“, – dėstė L. Kasčiūnas. 

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad iš krašto apsaugos ministrės pareigų atleidus Dovilę Šakalienę, į jos vietą socialdemokratai svarsto deleguoti Susisiekimo ministerijai vadovaujantį Jurą Taminską. Apie tai Eltai patvirtino su situacija susipažinę šaltiniai. Pirmieji apie galimą pretendentą į KAM pranešė naujienų portalas „Lrytas“.

Premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas Eltai teigė negalintis nei patvirtinti, nei paneigti šios informacijos.

Savo ruožtu pats J. Taminskas neatsako, ar sulaukė premjerės kvietimo tapti naujuoju KAM vadovu. 

Premjerė I. Ruginienė žadėjo šios savaitės pradžioje pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus. Laikinai KAM vadovo pareigas eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų