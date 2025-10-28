Į karščiausią Vyriausybės kėdę sodinamas Taminskas? Ekspertai prabilo apie jo ryšius ir tėvą

Politologas Ignas Kalpokas naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad J. Taminsko kompetencija vadovauti KAM kelia abejonių dėl patirties trūkumo. Visgi jis pastebi, kad galimų ministrų delegacija į ministerijas, kurių srityse jie patirties neturi, šioje Vyriausybėje jau tampa standartu.
„Jeigu mes pasižiūrėtumėme į ankstesnius ministrus, tai taip, jie irgi buvo iš pakankamai įvairių gyvenimo patirčių. Bet tiek Šakalienė, tiek Kasčiūnas, tiek Anušauskas prieš tai buvo išdirbę bent jau Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, susipažinę su situacija, specifika.
Iš esmės, vienaip ar kitaip galėjo užtikrinti krašto apsaugos sistemos darbo tęstinumą. Čia yra paimamas žmogus absoliučiai iš šalies ir įmetamas į turbūt pačią karščiausią šiuo metu poziciją Vyriausybėje“, – kalbėjo I. Kalpokas.
Politologo teigimu, atėjus naujam ministrui, jam taip pat reikėtų bent pusmečio susipažinti su KAM sistema, poreikiais bei planavimo procesais. Visgi šiuo metu, atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, laiko mokytis nėra.
„Mes turime hibridines grėsmes, kurios yra čia ir dabar. Mes turime geopolitines saugumo grėsmes, kurios irgi yra labai aktualios ir švaistyti laiką, iš esmės, apmokant žmogų, imant ministrą–praktikantą, man atrodo, kad čia yra tokia prabanga, kurios mes absoliučiai neturime teisės sau leisti“, – tikino I. Kalpokas.
Ministras turės daug galios skirstyti biudžetą
Visgi paklaustas, kodėl socialdemokratai galėtų pasiūlyti skirti J. Taminską į KAM ministrus, politologas argumentavo, kad visų pirma tai yra partinis žmogus.
Be to, pašnekovas pridūrė, kad ir patys pokyčiai KAM galimai yra susiję su biudžetu.
„Jeigu priimtume tą nuomonę, kuri, man atrodo, yra realistiškiausia šiuo metu, kad apskritai pokyčiai KAM ministro pozicijoje yra susiję su biudžetu, jo skirtumu ir tuo, kad biudžete pakankamai didelė laisvė yra numatyta ministro sprendimu skirstyti pinigus savivaldybei, infrastruktūros projektams ir taip toliau“, – aiškino I. Kalpokas.
Politologas taip pat pažymėjo, kad kiti metai bus paskutiniai prieš savivaldos rinkimus, o prieš pradėdamas darbą Vyriausybėje J. Taminskas taip pat dirbo patarėju Lietuvos savivaldybių asociacijoje.
„Visi šie ryšiai su merais ir partiškumas, ir su tuo susiję dalykai, man atrodo, irgi socdemams yra privalumas, nes tai reiškia, kad bus geras santykis tarp ministerijos ir jų partinių merų, tarp rajonų, kur socdemai turi daugumas tarybose ir, žiūrėsime, gal tos lėšos staiga ims ir pavirs kovinėmis trinkelėmis“, – svarstė I. Kalpokas.
Teigia, kad situacija pavojinga
Tuo metu feisbuke visuomenininkas ir tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas taip pat pastebi, kad iki šiol galimo kandidato į krašto apsaugos ministrus J.Taminsko biografijoje nėra „jokių ryšių su saugumo temomis“.
„Kandidato darbinė patirtis:
2024 – 2025 Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas teisės klausimais;
2020 – 2024 Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro patarėjas;
2014 – 2020 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro patarėjas;
2012 – 2014 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro vyriausiasis specialistas;
2010 – 2012 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus patarėjas.
Įsivaizduokim, kad staiga prasideda karas. KAM vadovas, labai tikėtina, net nežino, kuris karinis vienetas didesnis – brigada ar batalionas. Visko galima išmokti, bet ar dabar tam tinkamas laikas?“, – socialiniuose tinkluose klausė visuomenininkas.
S. Malinauskas taip pat pažymėjo, kad neaišku ir kaip į tokią galimą kandidatūrą sureaguos prezidentas Gitanas Nausėda.
„Kol kas nėra aišku, kaip į tai reaguos prezidentas. KAM ir URM tradiciškai yra prezidentinės ministerijos. G. Nausėda pats nėra gynybos klausimų specialistas, o šalia turėti dar mažiau išmanantį ministrą tokiu metu atrodo kaip pavojinga situacija“, – rašė S. Malinauskas.
Galimo kandidato tėvas – LAT teisėjas
Be to, S. Malinauskas socialiniuose tinkluose atkreipė dėmesį ir į tai, kad J. Taminsko tėvas yra Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėjas.
„Keli įdomūs sutapimai. Mindaugas Sinkevičius buvo nuteistas ir pirmos, ir antros instancijos teismo. LAT šiuos sprendimus panaikino ir baudžiamąjį persekiojimą nutraukė.
Iki šiol mažai kam žinomo, prieš mėnesį susisiekimo ministru tapusio, o dabar kandidato į krašto apsaugos ministrus Juro Taminsko tėvas Algirdas Taminskas yra LAT teisėjas. (Jis M.Sinkevičiaus byloje sprendimo nepriiminėjo)“, – pastebėjo visuomenininkas.
Tiesa, S. Malinauskas pridūrė, kad jo žiniomis, jokie kandidatai į KAM ministrus pačioje socialdemokratų frakcijoje aptarti nebuvo.
„Sprendimai priimami partijos prezidiumo ir tikrai yra žmonių frakcijoje, kurie jiems nepritaria“, – rašė tinklaraštininkas.
Susisiekimo ministerija gali atitekti „Nemuno aušrai“?
S. Malinauskas feisbuke teigė, kad kalbama ir apie galimybę „iškeisti“ kultūros ministeriją į susisiekimo susisiekimo ministeriją. Tokiu būdu ši ministerija atitektų „Nemuno aušrai“.
„Joks realus Kultūros ministerijos perėmimas nėra įvykęs, tai melas. Tokia situacija stato socialdemokratus ir premjerę į labai nepatogią situaciją, nes tenka tą melą nuolatos kartoti viešai.
Žinoma, šie mainai būtų labai palankūs „Nemuno aušrai“. Derantis dėl ministerijų, susisiekimo ministerija visada yra viena labiausiai geidžiamų visų partijų.
Susidaro įspūdis, kad Žemaitaitis (Remigijus Žemaitaitis – tv3.lt) sąmoningai išprovokavo krizę Kultūros ministerijoje taip paspausdamas koalicijos partnerius jam perduoti Susisiekimo. Tai būtų ne „Nemuno aušros“ nubaudimas, o premijavimas ir dar didesnis socdemų pozicijų susilpninimas“, – rašė S. Malinauskas.
Prezidentūra sako nesanti prieš
Prezidentūra teigia, kad nėra savaime prieš žiniasklaidoje įvardytus kandidatus į krašto apsaugos ministrus.
Visgi konkretų kandidatą šalies vadovas Gitanas Nausėda vertins, kai jį pateiks ministrė pirmininkė Inga Ruginienė, antradienį Žinių radijui sakė prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.
„Kai premjerė pristatys kandidatą, koks jis bebūtų, tada ir bus priimti sprendimai. Kažkokio nusiteikimo prieš pasiūlytus kandidatus, kurie bent jau figūravo žiniasklaidoje, neturime“, – sakė patarėjas.
Jis tvirtino, kad siūlyti ministrus pirmiausia yra valdančiosios koalicijos reikalas, tačiau krašto apsaugos klausimais svarbus ir susitarimas su prezidentu, nes „krašto apsauga yra sritis, kur prezidento žodis yra ypač svarbus“.
Tiesa, kiek anksčiau vizito Briuselyje metu G. Nausėda yra minėjęs, kad pirmas KAM ministrui keliamas reikalavimas bus kompetencija.
„Tikrai neturime laiko paskirti ministru žmogų, kuris pradės mokytis dirbti ir bandys susipažinti su KAM. Tik ne dabar, kai vyksta lemtingos diskusijos dėl gynybos biudžeto, dėl biudžeto apskritai, kur tikrai bus mėginimų tampyti antklodę į šalis. Tikrai negalime šito leisti“, – pabrėžė šalies vadovas.
„Ministras turi nuo pat pirmos dienos įsitraukti į šitas diskusijas ir šventai ginti gynybos biudžetą. Tai yra mūsų Lietuvos saugumo biudžetas“, – pridūrė jis.
Antras reikalavimas – skaidrumas.
„Žmogus turi nekelti absoliučiai jokių abejonių dėl savo sąlyčio su verslo įmonėmis, nes tikrai pinigai yra didžiuliai, interesai yra milžiniški, KAM durys varstomos nuolat – žmogus turi turėti stuburą atsispirti visoms pagundoms ir dirbti Lietuvos Respublikai“, – kalbėjo G. Nausėda.
Antradienį aptars kandidatą į KAM ministrus
BNS rašė, kad valdantieji socialdemokratai antradienį turėtų aptarti kandidatą į krašto apsaugos ministrus, kuris bus skiriamas vietoje praėjusią savaitę pareigas palikusios Dovilės Šakalienės.
BNS šaltinių teigimu, premjerė I. Ruginienė partiečiams pristatys dabartinio susisiekimo ministro Juro Taminsko kandidatūrą. Kad į kraštos apsaugos ministrus socialdemokratai svarsto deleguoti Susisiekimo ministerijai vadovaujantį Jurą Taminską apie tai pirmasis pranešė naujienų portalas „Lrytas“.
Žiniasklaidoje taip pat minėtos Seimo nario Roberto Kauno, D. Šakalienės komandoje dirbusių krašto apsaugos viceministrų Karolio Aleksos ir Tomo Godliausko pavardės.
Anksčiau krašto apsaugos sistemai vadovavusi D. Šakalienė ministrės pareigas paliko, praradusi premjerės pasitikėjimą.
