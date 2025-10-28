Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministras: „Stadler“ elektrinių traukinys – didžiausias pokytis geležinkelių istorijoje

2025-10-28 10:13 / šaltinis: BNS
2025-10-28 10:13

Susisiekimo ministras sako, kad antradienį Vilniuje pristatytas pirmasis Šveicarijos kapitalo įmonės „Stadler" elektrinis traukinys yra didžiausias pokytis geležinkelių istorijoje.

Juras Taminskas. ELTA / Josvydas Elinskas

Susisiekimo ministras sako, kad antradienį Vilniuje pristatytas pirmasis Šveicarijos kapitalo įmonės „Stadler“ elektrinis traukinys yra didžiausias pokytis geležinkelių istorijoje.

2

„Tai yra ilgo ir nenutrūkstamo proceso, sunkaus darbo ir įveiktų iššūkių rezultatas. Iš esmės tai yra didžiausias pokytis nepriklausomos Lietuvos istorijoje geležinkelių sektoriuje“, – pristatymo renginyje antradienį kalbėjo Juras Taminskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai yra ne žingsnis į priekį, o keliolika žingsnių į priekį: komfortas, dydis, technologinis išpildymas, kaip matėme (traukinys pritaikytas – BNS) ir asmenims su negalia – yra nuorodos brailio raštu, nėra laiptelių, padaryti nuolydžiai“, – teigė jis.

„Stadler“ gamykla Lenkijoje elektrinį traukinį pagamino valstybės valdomų „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) užsakymu. Pradėti vežti keleivius šiuo traukiniu planuojama kitais metais. 

Pagal 2023 metų birželį pasirašytą 226,5 mln. eurų vertės sutartį Šveicarijos traukinių gamybos koncerno „Stadler Rail“ antrinė įmonė Lenkijoje „Stadler Polska“ pagamins 9 elektrinius bei 6 baterinius traukinius, iki 2037 metų užtikrins techninę pagalbą, jų priežiūrą ir atsarginių dalių tiekimą. 

Naujieji elektriniai traukiniai bus erdvesni ir pritaikyti visiems keleiviams, įskaitant ir turinčius fizinio judėjimo sunkumų. Po kelių dešimtmečių į traukinius sugrąžinta ir bistro zona.    

