Ukrainoje viešintis Olekas su Zelenskiu aptarė sankcijas Rusijai

„Aptarėme PURL ir SAFE iniciatyvų įgyvendinimą, bendros ginklų gamybos galimybes ir Ukrainos integraciją į Europą“, – feisbuke antradienį rašė Ukrainos vadovas.
„Taip pat kalbėjome apie poreikį sustiprinti sankcijų spaudimą Rusijai ir parengti 20-ąjį ES sankcijų paketą. Reikalingi nauji apribojimai bankų sektoriui, šešėliniam laivynui ir Rusijos propagandistams“, – teigė jis.
BNS skelbė, kad praėjusią savaitę ES paskelbė 19-ąjį sankcijų paketą Rusijai dėl karo Ukrainoje.
Pagal naujas ES priemones 27 šalių blokas vienais metais paankstino suskystintųjų gamtinių dujų importo iš Rusijos draudimą iki 2027 metų pradžios.
Be to, į „juodąjį“ sąrašą buvo įtraukta dar daugiau nei 100 tanklaivių iš vadinamojo šešėlinio laivyno, kurį sudaro senstantys naftos tanklaiviai, ir įvesta šnipinėjimu įtariamų Rusijos diplomatų kelionių kontrolė.
Vizito metu J. Olekas taip pat susitiko su Ukrainos gynybos ministru Denysu Šmyhaliu bei Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku.
Tai pirmasis parlamento vadovo vizitas Ukrainoje nuo paskyrimo į šias pareigas.
Kaip rašė BNS, rugsėjį pirmuoju vizitu J. Olekas lankėsi Latvijoje, kur dalyvavo Baltų vienybės dienos minėjimo renginiuose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!