JAV ambasadorius apie sankcijas Rusijai: „Tai tik pradžia“

Apie tai interviu agentūrai „Bloomberg“ sakė JAV ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris.
„Mes įvedėme šias sankcijas ir planuojame užtikrinti jų laikymąsi“, – sakė jis.
Praėjusią savaitę JAV finansų ministerija įtraukė į „juodąjį sąrašą“ naftos gigantus „Rosneft“ ir „Lukoil“ – didžiausius Rusijos naftos gamintojus.
Šis žingsnis yra naujas bandymas nutraukti karą Ukrainoje, atimant iš Maskvos pajamas, skirtas karo finansavimui.
Tai buvo pirmasis didelis D. Trumpo finansinių sankcijų Rusijai paketas nuo jo antrojo įžengimo į Baltuosius rūmus.
„Galbūt tai privers Putiną sėsti prie derybų stalo ir nutraukti šį karą, arba bent jau pasiekti paliaubas, kad galėtume susitarti dėl galutinio konflikto sprendimo“, – sakė M. Whitakeris.
Žalios naftos kainos šoktelėjo po sankcijų paskelbimo, tačiau rinkos reakcija išliko santūri dėl neaiškumo, kiek rimtai Baltieji rūmai ketina taikyti naujas ribojamąsias priemones Rusijai.
Tai tik pradžia
„Prezidentas Trumpas turi visas kortas savo rankose – tai tik viena iš jų, kuria jis pasinaudojo. Yra ir daug kitų“, – pabrėžė ambasadorius.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žurnalistams teigė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo įvestos sankcijos sumažins Rusijos pajamas 5 mlrd. dolerių per mėnesį.
