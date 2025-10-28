Ukraina rado būdą, kaip sustabdyti Rusijos puolimą: štai kas lemia sėkmę

Ši pergalė svarbi, nes ji atskleidžia esminį dabartinės Rusijos puolimo strategijos silpnumą, rašo „Forbes“. Rusijos pajėgoms vis sunkiau išlaikyti užgrobtas teritorijas.
Leidinyje pažymima, kad Ukrainos gynybos linijos driekiasi apie 1000 km. Dėl ribotų žmogiškųjų ir materialinių išteklių ukrainiečiai priversti koncentruoti dėmesį į atskirų fronto ruožų gynybą.
Nors dėl nuolatinių Rusijos atakų priešui kartais pavyksta prasiveržti per įtvirtintas pozicijas, per pastaruosius metus jo laimėjimai buvo minimalūs.
Ukrainos sėkmę lemia dronų gamyba
Viena pagrindinių to priežasčių – sparčiai didėjanti Ukrainos dronų , aprūpintų naujomis technologijomis, gamyba.
Pasak „Forbes“, Ukrainos dronai sukuria vadinamąsias „naikinimo zonas“ priešais gynybos linijas. Jose jie aptinka ir sulaiko priešo karius.
Radę taikinius, dronai arba tiesiogiai įsitraukia į mūšį, arba perduoda jų koordinates artilerijos daliniams. Šios „naikinimo zonos“ pasitvirtino kaip itin veiksmingos sustabdant šarvuotą techniką ir didelius priešo vienetus.
Tokios taktikos efektyvumas ypač didelis prieš mechanizuotus puolimus, tačiau mažesnis, kai kalbama apie mažas pėstininkų grupes.
Leidinyje paaiškinama, kad rusų pėstininkų būrius ar okupantus, judančius motociklais ir keturračiais, dronams sunkiau aptikti bei tiksliai nutaikyti. Be to, tokiems taikiniams sunaikinti reikia daugiau dronų, nes jie būna išsisklaidę.
Dėl šių priežasčių Rusijos pajėgos vasarą dažnai vykdė šturmus mažomis grupėmis. Tokie bandymai davė tik ribotą rezultatą, tačiau sukėlė itin didelius nuostolius.
„Forbes“ pabrėžia, kad Rusija vis dar remiasi išsekimo taktika, kai siekiama nualinti Ukrainos kariuomenę masiškai aukojant savo karius, kad būtų pralaužtos gynybos linijos. Tačiau ši strategija vis rečiau duoda vaisių.
Leidinio teigimu, toks požiūris galėtų būti veiksmingas tik tuo atveju, jei rusams pavyktų įsitvirtinti užimtose pozicijose. Vis dėlto jie dažniausiai lieka už „naikinimo zonų“ ribų, kurios toliau veikia ir po atakų.
Be to, kai tik Ukrainos pajėgos nustato vietas, iš kurių rusai ruošiasi atakoms, jos gali sutelkti dronus ir smogti tiekimo grandinėms bei į teritoriją atvykstančioms pastiprinimo pajėgoms. Dėl to Rusijos daliniai lieka izoliuoti mažose teritorijose.
Ukraina gali pasiekti dar daugiau laimėjimų fronte
Pasak leidinio, Kučeriv Jaro kontrolės atgavimas tėra pradžia. Tikėtina, kad artimiausiu metu Ukraina pasieks dar didesnių laimėjimų fronte.
Anksčiau „The Washington Post“ pranešė, kad 2024 m. vasaros pabaigoje Rusijos pajėgos beveik užėmė Pokrovsko miestą Donecko srityje. Tačiau praėjus daugiau nei metams, Ukrainos ginkluotosios pajėgos vis dar tvirtai laiko šį svarbų logistikos mazgą.
Ukrainos karininkas, pageidavęs likti anonimu, žurnalistams sakė, kad Pokrovsko pietinėje dalyje susitelkė apie 200-250 Rusijos karių ir kad miesto gatvėse vis dar vyksta kovos.
Į Pokrovską taip pat atvyko Ukrainos specialiųjų pajėgų ir šturmo būriai, kurie stiprina miesto gynybą ir naikina Rusijos pajėgas.
Leidinyje pabrėžiama, kad, remiantis Ukrainos desantinių-šturmo pajėgų 7-ojo korpuso, kovojančio Pokrovske, duomenimis, rusai šiuo metu nekontroliuoja nė vieno miesto rajono.
