Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

18-metės teismas Rusijoje: nubausta už dainą prieš karą

2025-10-28 16:22 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 16:22

Sankt Peterburgo teismas antradienį 18-metei gatvės muzikantei Dianai Loginovai skyrė 30 tūkst. rublių (322 eurų) baudą už „Rusijos kariuomenės diskreditavimą“, nes ji atliko dainą prieš karą, kurią sukūrė „užsienio agente“ laikoma atlikėja, praneša „The Moscow Times“.

18-metės teismas Rusijoje: nubausta už dainą prieš karą (nuotr. SCANPIX)

Sankt Peterburgo teismas antradienį 18-metei gatvės muzikantei Dianai Loginovai skyrė 30 tūkst. rublių (322 eurų) baudą už „Rusijos kariuomenės diskreditavimą“, nes ji atliko dainą prieš karą, kurią sukūrė „užsienio agente“ laikoma atlikėja, praneša „The Moscow Times“.

REKLAMA
4

Lenino rajono teismas D. Loginovą pripažino kalta dėl to, kad ji gatvėje atliko užsienyje gyvenančios dainininkės Monetočka oficialiai neišleistą kuūrinį „Ty soldat“ (liet. „Tu kareivis“ – ELTA). Joje pasakojama apie emocinius karo padarinius, bet nei Rusija, nei jos kariuomenė tiesiogiai neminimos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mano, kaip gatvės muzikantės, tikslas yra dalintis muzika, kuri man patinka“, – teisme aiškino D. Loginova, dar žinoma sceniniu vardu Naoko.

REKLAMA
REKLAMA

Ji savo kaltę neigė ir prieštaravo teiginiams, kad jos pasirodymas turėjo politinių motyvų.

Merginos advokatas sakė, kad policija nesugebėjo nurodyti, kurie būtent dainos žodžiai buvo įžeidžiantys ir teigė, kad byloje nepateikta pakankamai įrodymų dėl tikslo skleisti politinę žinią.

REKLAMA

Žurnalistai ir muzikantę palaikantys žmonės užplūdo teismo salę ir plojo, kai D. Loginova pasirodė besišypsanti, bet buvo akivaizdžiai pavargusi po beveik dviejų savaičių suėmimo.

D. Loginova, vokalistė iš gatvės muzikantų trio „Stoptime“, buvo suimta anksčiau spalį kartu su gitaristu Aleksandru Orlovu ir būgnininku Vladislavu. Visiems trims buvo skirta 12–13 dienų įkalinimo bausmė dėl nesankcionuoto viešo susibūrimo.

Atlikęs bausmę, A. Orlovas vėl buvo sulaikytas antradienį ir jam pateikti nauji administraciniai kaltinimai pagal tą patį straipsnį dėl neteisėto susirinkimo.

Jis buvo laikomas policijos nuovadoje tolimesnei apklausai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų