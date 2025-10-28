Skamba perspėjimai dėl Ukrainos: „Ši žiema bus labai svarbi“

„Ši žiema bus labai svarbi. Ukraina turi išlikti pajėgi gintis“, – pareiškė Vokietijos diplomatas, kurį cituoja minėtas leidinys.
J. Wadephulas pažymėjo, kad vadinamoji Norinčiųjų koalicija aptarė „visų pajėgų mobilizavimą, jog Ukraina galėtų atlaikyti šią žiemą“. Ministras pabrėžė, kad Vokietijai šiuo atžvilgiu tenka ypatinga atsakomybė.
„Ukraina bet kuriuo metu gali pasikliauti Vokietija“, – patikino jis.
Rusija sustiprino atakas
J. Wadephulas sakė esąs įsitikinęs, kad gruodžio mėnesį vyksiančio Europos Sąjungos viršūnių susitikimo metu ukrainiečiams bus leista naudotis įšaldytu Rusijos turtu. Ministras pridūrė, kad Vokietija remia nuoseklius veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti, kad Ukraina, gindamasi nuo Rusijos, turėtų pakankamą finansinę ir techninę paramą.
Kaip jau skelbta, Rusija artėjant žiemai sustiprino atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą.
