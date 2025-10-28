Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Skamba perspėjimai dėl Ukrainos: „Ši žiema bus labai svarbi“

2025-10-28 15:38 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 15:38

Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas paragino Vakarų sąjungininkus suteikti ryžtingą paramą Ukrainai artėjant žiemai, kuri bus labai svarbi. Jis tokią pastabą pirmadienį išsakė Briuselyje, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi leidiniu „Süddeutsche Zeitung“.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
27

1

„Ši žiema bus labai svarbi. Ukraina turi išlikti pajėgi gintis“, – pareiškė Vokietijos diplomatas, kurį cituoja minėtas leidinys. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Wadephulas pažymėjo, kad vadinamoji Norinčiųjų koalicija aptarė „visų pajėgų mobilizavimą, jog Ukraina galėtų atlaikyti šią žiemą“. Ministras pabrėžė, kad Vokietijai šiuo atžvilgiu tenka ypatinga atsakomybė.

„Ukraina bet kuriuo metu gali pasikliauti Vokietija“, – patikino jis.

Rusija sustiprino atakas 

J. Wadephulas sakė esąs įsitikinęs, kad gruodžio mėnesį vyksiančio Europos Sąjungos viršūnių susitikimo metu ukrainiečiams bus leista naudotis įšaldytu Rusijos turtu. Ministras pridūrė, kad Vokietija remia nuoseklius veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti, kad Ukraina, gindamasi nuo Rusijos, turėtų pakankamą finansinę ir techninę paramą.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Kaip jau skelbta, Rusija artėjant žiemai sustiprino atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
Ukrainai – perspėjimas iš Vokietijos: šis laikotarpis bus lemiamas (3)

