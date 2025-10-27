Kalendorius
JAV

Putinas praranda galimybę daryti įtaką Trumpui: „Neleis, kad Rusija šaipytųsi“

2025-10-27 21:31 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-27 21:31

Čekijos vyriausybės atstovas teigia, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praranda galimybę daryti įtaką Donaldui Trumpui – JAV lyderis esą nebenusileidžia Kremliaus vadovo manipuliacijoms ir netgi gali tapti tuo, kas privers V. Putiną sėsti prie derybų stalo.

Putinas: Rusija ir JAV turi skirtumų, bet tai „normalu didelėms šalims“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
27

Tokią nuomonę naujienų agentūrai „Ukrinform" išreiškė Čekijos vyriausybės įgaliotinis Ukrainos atstatymo klausimais Tomašas Kopečny.

Tokią nuomonę naujienų agentūrai „Ukrinform“ išreiškė Čekijos vyriausybės įgaliotinis Ukrainos atstatymo klausimais Tomašas Kopečny.

„Man susidaro įspūdis, kad Putinas jau nebegali pasinaudoti savo „žavesiu“ ir asmeniniais ryšiais, kad darytų įtaką Trumpui“, – pažymėjo M. Kopečny.

Pasak jo, vis labiau atrodo, kad Rusijos vadovas tiesiog tyčiojasi iš JAV prezidento, o tokie žmonės kaip D. Trumpas to nemėgsta.

Be to, Čekijos vyriausybės pareigūnas mano, kad tarp artimiausios D. Trumpo aplinkos žmonių jau nebėra tų, kurie jį supo vasario-kovo mėnesiais ir atvirai išjuokė ar kritikavo Ukrainą.

„Dabar tai – klasikiniai respublikonai, kurie mano, kad Amerika turi būti pirmiausia, tačiau kartu supranta, jog negalima leisti Rusijai iš jų šaipytis“, – teigė M. Kopečny.

Trumpo pozicija vis dar labai svyruoja

M. Kopečny mato teigiamą aspektą ir tame, kad Amerikos pozicija dabar praktiškai sutampa su Europos, o Ukrainos požiūris suvokiamas ne tik kaip prezidento Volodymyro Zelenskio reikalavimas, bet ir kaip bendros Europos pozicijos dalis.

Tuo pat metu čekų politikas pripažino, kad D. Trumpo pozicija vis dar labai svyruoja, o jo emocijos keičiasi itin greitai.

Pasak M. Kopečny, D. Trumpui ne tiek svarbu, ar bus pasiektos paliaubos ar teisinga taika, kiek tai, kad būtent jis būtų tas, kuris tai pasieks.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Jis išreiškė įsitikinimą, kad tik JAV administracija ir pats D. Trumpas gali priversti V. Putiną sėsti prie derybų stalo ir rimtai susilpninti Rusijos ekonomiką, nes vienintelis dalykas, galintis sustabdyti karą, yra Rusijos naftos pajamų apribojimas.

Keiras Starmeris, Volodymyras Zelenskis BNS Foto
Ukraina dabar „geresnėje padėtyje“: Starmeris atskleidė, kas nulėmė šį pokytį (8)
Ekspertai: Putinas praranda kontrolę ir gali sutikti su paliaubomis (nuotr. SCANPIX)
Putinas maitinamas melu: jam meluojama apie padėtį fronte (38)
Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)
Rusijos kariuomenė teigia užėmusi dar tris kaimus Ukrainoje (6)
Volodymyras Zelenskis (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
Zelenskis pranešė apie naują žingsnį: Ukraina rengia paliaubų planą (17)

