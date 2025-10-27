Putinas praranda galimybę daryti įtaką Trumpui: „Neleis, kad Rusija šaipytųsi“

Tokią nuomonę naujienų agentūrai „Ukrinform“ išreiškė Čekijos vyriausybės įgaliotinis Ukrainos atstatymo klausimais Tomašas Kopečny.
„Man susidaro įspūdis, kad Putinas jau nebegali pasinaudoti savo „žavesiu“ ir asmeniniais ryšiais, kad darytų įtaką Trumpui“, – pažymėjo M. Kopečny.
Pasak jo, vis labiau atrodo, kad Rusijos vadovas tiesiog tyčiojasi iš JAV prezidento, o tokie žmonės kaip D. Trumpas to nemėgsta.
Be to, Čekijos vyriausybės pareigūnas mano, kad tarp artimiausios D. Trumpo aplinkos žmonių jau nebėra tų, kurie jį supo vasario-kovo mėnesiais ir atvirai išjuokė ar kritikavo Ukrainą.
„Dabar tai – klasikiniai respublikonai, kurie mano, kad Amerika turi būti pirmiausia, tačiau kartu supranta, jog negalima leisti Rusijai iš jų šaipytis“, – teigė M. Kopečny.
Trumpo pozicija vis dar labai svyruoja
M. Kopečny mato teigiamą aspektą ir tame, kad Amerikos pozicija dabar praktiškai sutampa su Europos, o Ukrainos požiūris suvokiamas ne tik kaip prezidento Volodymyro Zelenskio reikalavimas, bet ir kaip bendros Europos pozicijos dalis.
Tuo pat metu čekų politikas pripažino, kad D. Trumpo pozicija vis dar labai svyruoja, o jo emocijos keičiasi itin greitai.
Pasak M. Kopečny, D. Trumpui ne tiek svarbu, ar bus pasiektos paliaubos ar teisinga taika, kiek tai, kad būtent jis būtų tas, kuris tai pasieks.
Jis išreiškė įsitikinimą, kad tik JAV administracija ir pats D. Trumpas gali priversti V. Putiną sėsti prie derybų stalo ir rimtai susilpninti Rusijos ekonomiką, nes vienintelis dalykas, galintis sustabdyti karą, yra Rusijos naftos pajamų apribojimas.
