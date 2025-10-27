Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis padėkojo Estijai: „Stovite petys į petį su mumis nuo karo pradžios“

2025-10-27 20:56 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 20:56

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Estijos užsienio reikalų ministru Margusu Tsahkna ir aptarė gynybos paramą Ukrainai, ginklų gamybą ir sankcijų Rusijai stiprinimą. Kaip informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“, V. Zelenskis apie tai pranešė platformoje „Telegram“.

Zelenskis padėkojo Estijai: „Stovite petys į petį su mumis nuo karo pradžios“ (nuotr. SCANPIX)
27

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Estijos užsienio reikalų ministru Margusu Tsahkna ir aptarė gynybos paramą Ukrainai, ginklų gamybą ir sankcijų Rusijai stiprinimą. Kaip informuoja naujienų agentūra „Ukrinform", V. Zelenskis apie tai pranešė platformoje „Telegram".

1

„Susitikau su Estijos užsienio reikalų ministru Margusu Tsahkna. Aptarėme daugybę svarbių klausimų – tolimojo nuotolio pajėgumus, bepiločių orlaivių gamybą ir bendrą gynybos paramą Ukrainai“, – pažymėjo V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, taip pat buvo aptartas Ukrainos ir Jungtinių ekspedicinių pajėgų (JEF) bendradarbiavimas, spaudimo Rusijai didinimas, diplomatinės pastangos ir prioritetai, kai Estija kitais metais pirmininkaus Šiaurės ir Baltijos šalių aštuonetui.

„Stovite petys į petį su mumis nuo karo pradžios“

V. Zelenskis padėkojo Estijos žmonėms ir vyriausybei už paramą Ukrainai nuo pat karo pradžios.

„Esame labai dėkingi Estijos žmonėms ir vyriausybei už tai, kad jie stovi petys į petį su mumis nuo pat šio karo pradžios. Dėkojame, kad remiate mūsų kelią į Europos Sąjungą, sankcijų politiką ir mūsų karius. Ukraina gali pasikliauti Estijos parama, ir mes labai tai vertiname“, – sakė jis.

Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Estijos užsienio reikalų ministras M. Tsahkna spalio 27 d. atvyko į Kyjivą. Kiek anksčiau Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko su M. Tsahkna aptarė paramą Ukrainai energetikos srityje, tęsiantis Rusijos atakoms.

