TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas maitinamas melu: jam meluojama apie padėtį fronte

2025-10-27 15:39 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-27 15:39

JAV Karo studijų institutas (ISW) teigia, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra visiškai dezinformuojamas apie realią padėtį fronte. Analitikai nurodo, kad Rusijos generalinis štabas pateikia jam klaidingus pranešimus apie tariamas pergales ir ukrainiečių karių apsuptis, kurios neturi nieko bendro su tikrove.

Ekspertai: Putinas praranda kontrolę ir gali sutikti su paliaubomis (nuotr. SCANPIX)
13

JAV Karo studijų institutas (ISW) teigia, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra visiškai dezinformuojamas apie realią padėtį fronte. Analitikai nurodo, kad Rusijos generalinis štabas pateikia jam klaidingus pranešimus apie tariamas pergales ir ukrainiečių karių apsuptis, kurios neturi nieko bendro su tikrove.

5

V. Putinas išklausė Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininko Valerijaus Gerasimovo pranešimą, kurio turinys, pasak analitikų, ženkliai skyrėsi nuo realybės, skelbia UNIAN.

„Gerasimovas teigė – greičiausiai melagingai – kad Rusijos kariai apsupo iki 5500 Ukrainos karių Pokrovske ir blokavo 31 Ukrainos bataliono grupę netoli Pokrovsko ir Mirnogrado“, – rašo ISW.

Anot instituto, V. Gerasimovas nurodė savo kariams sunaikinti tariamai apsuptas ukrainiečių pajėgas šioje teritorijoje.

Be to, Rusijos Generalinio štabo viršininkas pranešė V. Putinui, kad Rusijos kariai esą apsupo Kupjanską po to, kai 68-osios motorizuotosios šaulių divizijos šturmo būriai atliko flanginį manevrą, užėmė perėjas per Oskilo upę į pietus nuo miesto ir taip tariamai blokavo ukrainiečių pajėgas rytiniame (kairiajame) Oskilo upės krante.

Pasak V. Gerasimovo, buvo apsupti 18 Ukrainos batalionų – apie 5000 karių.

ISW primena, kad šių metų žiemą ir pavasarį V. Putinas, remdamasis V. Gerasimovo pateikta informacija, jau buvo paskelbęs apie tūkstančių ukrainiečių karių apsuptį Kursko srityje, tačiau vėliau tai nepasitvirtino.

Vakariniame V. Gerasimovo pranešime buvo pateikta ir daugiau abejotinų teiginių: apie 70 proc. Vovčansko užėmimą Charkivo srityje bei pažangą į pietus nuo miesto, apie beveik visišką Jampolio užėmimą Donecko srityje, taip pat apie mūšius Siverske ir Konstantinivkoje.

Gerasimovo teiginiai nutolę nuo realybės

ISW pažymi, kad Rusijos Generalinio štabo vado pranešimas buvo toks nutolęs nuo realybės, kad net Rusijos vadinamieji „Z-blogeriai“ jį kritikavo.

Jie paneigė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų apsuptį Pokrovske ir Kupjanske bei atkreipė dėmesį, jog V. Gerasimovas, akivaizdu, klaidingai pateikia savižudžių vėliavnešių grupių įsiskverbimą į Ukrainos pajėgų kontroliuojamą teritoriją kaip šios teritorijos užėmimą, nors tai neatitinka tikrovės.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka

„ISW nematė jokių įrodymų, patvirtinančių Gerasimovo teiginius“, – pabrėžia analitikai.

Amerikos Karo studijų institutas taip pat konstatuoja, kad viešai prieinami duomenys rodo: rusai kontroliuoja apie 23 proc., o ne 70 proc. Vovčansko.

Tai, ką V. Gerasimovas vadina „miesto mūšiais“ Konstantinivkoje, iš tiesų yra pavienių rusų karių įsiskverbimas tarp ukrainiečių pozicijų – reiškinys, būdingas dabartiniam karo etapui. Įrodymų apie rusų buvimą Siverske apskritai nėra.

