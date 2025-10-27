Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

„Brangiausias bendražygis“: Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministrė susitiks su Putinu

2025-10-27 15:17 / šaltinis: BNS
2025-10-27 15:17

Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministrė Choe Son Hui pirmadienį lankosi Maskvoje, kur susitiko su Rusijos kolega Sergejumi Lavrovu ir gyrė savo šalies ryšių su Rusija artumą.

„Brangiausias bendražygis“: Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministrė susitiko su Putinu (nuotr. SCANPIX)
13

Choe Son Hui vėliau Kremliuje susitiks su prezidentu Vladimiru Putinu, sakė šio atstovas spaudai.

1

Choe Son Hui vėliau Kremliuje susitiks su prezidentu Vladimiru Putinu, sakė šio atstovas spaudai.

Choe Son Hui vizitas, naujausias iš virtinės susitikimų tarp abiejų šalių atstovų, vyksta praėjus kelioms dienoms po to, kai Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas pažadėjo plėtoti karinius ryšius su Maskva.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Štai kas žinoma apie dabartinius abiejų šalių santykius.

Kariniai ryšiai

Po to, kai V. Putinas 2022 metų vasarį įsakė įvesti karius į Ukrainą, Šiaurės Korėja, viena labiausiai diplomatiškai izoliuotų pasaulio valstybių, sustiprino bendradarbiavimą su Rusija.

Rusija ir Šiaurės Korėja 2024 metais pasirašė strateginės partnerystės susitarimą, pagal kurį bet kuri šalis įsipareigoja suteikti „karinę ir kitokią pagalbą“, jei kita šalis būtų užpulta.

2024-ųjų pabaigoje Šiaurės Korėja pasiuntė tūkstančius karių ir konteinerius su ginklais, kad padėtų Rusijai išstumti Ukrainos pajėgas iš vakarinės Kursko srities.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka

Pietų Korėjos vertinimais, per šį puolimą žuvo mažiausiai 600 Šiaurės Korėjos karių ir dar tūkstančiai buvo sužeisti.

Maskva ir Pchenjanas ilgai neigė ir ignoravo Vakarų šalių pranešimus apie Šiaurės Korėjos karių dislokavimą.

Tik balandį, kai Rusija paskelbė išvijusi Kyjivo pajėgas, V. Putinas viešai pripažino „didvyriškų“ šiaurės korėjiečių, kovojusių kartu su jo kariuomene, vaidmenį.

Šiaurės Korėja taip pat patvirtino dislokavusi karius ir pirmą kartą nuo savo įkūrimo 1948 metais pripažino, kad neteko karių užsienio žemėje.

Anksčiau šį mėnesį Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad šalis pradėjo statyti memorialą per šias kovas žuvusiems kariams.

Jungtinės Valstijos teigia, kad yra įrodymų, jog Rusija didina savo paramą Šiaurės Korėjai, įskaitant pagalbą, susijusią su pažangiomis kosmoso ir palydovų technologijomis.

Ukraina teigia mūšio lauke radusi Šiaurės Korėjos ginklų, įskaitant raketas, fragmentų.

„Brangiausias bendražygis“

Rusija ir Šiaurės Korėja nuo sovietmečio palaiko istoriškai glaudžius ryšius.

Sovietų Sąjunga buvo pirmoji šalis, 1948 metais pripažinusi Šiaurės Korėją, ir teikė karinę paramą Pchenjanui per Korėjos karą.

Šiaurės Korėja buvo viena iš penkių Jungtinių Tautų (JT) šalių, 2022 metais balsavusių prieš Rusijos karo Ukrainoje pasmerkimą, ir nuo to laiko reiškė paramą Maskvos teritorinėms pretenzijoms dėl penkių pietinių ir rytinių Ukrainos regionų.

Kim Jong Unas ir V. Putinas taip pat ne kartą apsikeitė šiltais žodžiais.

Gimtadienio sveikinimuose Kim Jong Unas yra pavadinęs V. Putiną „brangiausiu bendražygiu“.

Komerciniai ryšiai ir turizmas

Balandį abi šalys pradėjo statyti pirmąjį tiltą tarp šalių, o liepą Rusija pradėjo tiesioginius komercinius skrydžius tarp Maskvos ir Pchenjano, didėjant pareigūnų ir delegacijų, keliaujančių tarp abiejų sostinių, skaičiui.

Šių metų pradžioje Šiaurės Korėja savo rytinėje pakrantėje atidarė didžiulę turizmo zoną, kurioje priimti lankytojai iš Rusijos.

Šiaurės Korėja yra viena uždariausių pasaulio valstybių, kurią teisių gynimo grupės nuolat kritikuoja dėl represinės politikos ir kritikos uždraudimo.

Praėjusį mėnesį JT pareiškė, kad pastarasis dešimtmetis šalyje pasižymėjo „didėjančiomis kančiomis, represijomis ir baime“.

„Viskas einasi pagal planą“

Rusijos prezidentas V. Putinas pirmadienį Kremliuje priėmęs Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministrę Choe Son Hui sakė, kad Maskvos ir Pchenjano ryšiai vystosi taip, kaip planuota.

Kremliaus paskyroje platformoje „Telegram“ paskelbtame įraše matyti, kaip V. Putinas pasveikina Choe Son Hui ir paspaudžia jai ranką.

Tuomet V. Putinas sako: „Viskas einasi pagal planą.“

