TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas pašiepė Putino branduolinius bandymus: „Jie žino, kad mūsų atominis laivas prie jų krantų“

2025-10-27 08:41 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-10-27 08:41

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį paskelbė apie sėkmingą galutinį naujos branduolinės kruizinės raketos „Burevestnik“ bandymą ir išgyrė šį „unikalų“ branduolinį ginklą, kurio veikimo nuotolis siekia 14 tūkst. kilometrų. Tuo tarpu JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad jo V. Putino pranešimas apie branduolinės raketos bandymą buvo netinkamas bei pabrėžė, kad JAV su Rusija „nežais žaidimų“.

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jie žino, kad mes turime povandeninį atominį laivą  – geriausią pasaulyje – tiesiai prie jų krantų. Taigi mums nereikia, kad raketa skristų 8 tūkst. (apie 13 tūkst. km) mylių. Jie nežaidžia su mumis žaidimų, mes taip pat su jais nežaisime“, – žurnalistams prezidento lėktuve „Air Force One“ sakė D. Trumpas.

„Mes nuolat atliekame raketų bandymus, bet, kaip jau sakiau, turime branduolinį povandeninį laivą – mums nereikia šaudyti tokiu atstumu. Beje, nemanau, kad Putinas turėtų daryti tokius pareiškimus. Jam reikėtų baigti karą, kuris turėjo trukti vieną savaitę, o dabar jau artėja ketvirtieji metai. Tai jam ir reikėtų daryti, o ne bandyti raketas“, – pridūrė jis.

Putinas raketą vadina „unikaliu kūriniu“

V. Putinas sekmadienį pranešė apie naujausią sėkmingą sparnuotosios raketos „Burevestnik“ su branduoliniu varikliu bandymą.

Skelbiama, kad šis ginklas, galintis nešti branduolinį užtaisą, per bandymą spalio 21 dieną pataikė į taikinį už 14 tūkst. kilometrų. 

„Lemiamieji bandymai jau baigti“, – paskelbė V. Putinas ir įsakė parengti „infrastruktūrą, skirtą šiam ginklui pradėti naudoti Rusijos ginkluotosiose pajėgose“.

V. Putinas pavadino raketą „unikaliu kūriniu, kokio niekas kitas pasaulyje neturi“, ir pridūrė, kad „Burevestnik“ turi „neribotą veikimo nuotolį“.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

„Techninės „Burevestnik“ charakteristikos leidžia jį naudoti su garantuotu tikslumu prieš itin saugomus objektus, esančius bet kokiu atstumu“, – tvirtino Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas.

V. Putinas apie šias Rusijos kariuomenės kuriamas raketas paskelbė 2018 metais.

Sausį sugrįžęs į Baltuosius rūmus D. Trumpas pažadėjo greitai užbaigti karą Ukrainoje, bet Maskvos ir Kyjivo derybos įstrigo nepaisant JAV prezidento pastangų tarpininkauti.

Rusijos pajėgos lėtai, bet nuolat žengia į priekį Ukrainoje.

