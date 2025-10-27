Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas keičia taktiką: „The Economist“ įvardijo Kremliaus tikslą Ukrainoje

2025-10-27 08:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-27 08:13

Rusija intensyvina atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą, bandydama nutraukti elektros energijos tiekimą  pramoniniams regionams ir sukelti chaosą tarp gyventojų, skelbia „The Economist“, cituoja „RBC–Ukraine“.

Ramzanas Kadyrovas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
27

Rusija intensyvina atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą, bandydama nutraukti elektros energijos tiekimą  pramoniniams regionams ir sukelti chaosą tarp gyventojų, skelbia „The Economist“, cituoja „RBC–Ukraine“.

REKLAMA
1

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Leidinys pažymi, kad Rusijos karinės pajėgos žymiai padidino smūgių Ukrainos energetikos objektams skaičių, ypač Sumų, Černihivo ir Charkivo srityse. Po neseniai įvykusių atakų kai kurios vietovės elektros neturėjo kelias dienas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Analitikų teigimu, Rusijos taktika pasikeitė – smūgiai tapo tikslingi ir sistemingi. Anksčiau raketos buvo paleidžiamos chaotiškai, o dabar priešas koncentruoja atakas konkrečiuose regionuose, naudodamas naujos kartos dronus.

REKLAMA
REKLAMA

Ukraina, savo ruožtu, sustiprino oro gynybą ir plėtoja elektroninės kovos priemones. Kuriami modernūs dronų perėmėjai, galintys apsaugoti kritinę infrastruktūrą. Tai tapo svarbiu technologiniu žingsniu kovoje su nuolatinėmis oro grėsmėmis.

REKLAMA

Naujos kartos dronai

„The Economist“ pažymi, kad Rusija aktyviai naudoja patobulintus „Shahed“ tipo dronus. Naujausi modeliai pasižymi greičiu, viršijančiu 300 km/h, ir gebėjimu apeiti trikdžių sistemas, atakuojant beveik vertikaliai, kaip raketos.

Jei prieš metus 150 paleistų dronų į Ukrainą buvo laikoma didelio masto puolimu, tai dabar Ukraina dažnai susiduria ir su 700 okupantų dronų per naktų. Tokių kombinuotų atakų metu kai kurie rusų dronai vis dėlto pasiekia savos tikslus, tad gintis tampa vis dudėtingiau

REKLAMA
REKLAMA

Smūgiai į pagrindines elektros pastotes

Apie 60 proc. Ukrainos elektros energijos pagaminama atominėse elektrinėse, likusi dalis – hidroelektrinėse ir šiluminėse elektrinėse. Rusija smogia į visus šiuos komponentus, išvedant iš rikiuotės elektrines ir sutrikdant energijos tiekimą.

Per pastarąsias savaites okupantai sunaikino kelsi šiluminių elektrinių objektus ir sugadino dujų gavybos objektus, dėl to šlubuoja Ukrainos energetikos sistemos stabilumas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„The Economist“ pastebi, kad pagrindiniai rusų taikiniai – rytiniai ir šiauriniai regionai. Žurnalistų duomenimis, priešo tikslas – padalyti Ukrainą, atkertant energijos tiekimui imlius rytus nuo gynybinių vakarų sunaikinant elektros perdavimo linijas. Tokiu būdu Rusija siekia palaipsniui paralyžiuoti elektros srautą tarp regionų.

REKLAMA

Apsauga ir atstatymas

Ukrainos energetinė sistema priklausoma nuo maždaug 90 pagrindinių pastočių. Rusija sistemingai puola šiuos mazgus, ieškodama silpnų vietų.

Tačiau, nepaisant intensyvėjančių atakų, Ukraina turi įrangos atsargų ir jau kuria naujus padalinius, kurie derina oro gynybos sistemas ir dronus objektų apsaugai. Pagrindinis uždavinys dabar – sulėtinti sunaikinimo tempą ir pagreitinti atkūrimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų