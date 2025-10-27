Putinas keičia taktiką: „The Economist“ įvardijo Kremliaus tikslą Ukrainoje

Leidinys pažymi, kad Rusijos karinės pajėgos žymiai padidino smūgių Ukrainos energetikos objektams skaičių, ypač Sumų, Černihivo ir Charkivo srityse. Po neseniai įvykusių atakų kai kurios vietovės elektros neturėjo kelias dienas.
Analitikų teigimu, Rusijos taktika pasikeitė – smūgiai tapo tikslingi ir sistemingi. Anksčiau raketos buvo paleidžiamos chaotiškai, o dabar priešas koncentruoja atakas konkrečiuose regionuose, naudodamas naujos kartos dronus.
Ukraina, savo ruožtu, sustiprino oro gynybą ir plėtoja elektroninės kovos priemones. Kuriami modernūs dronų perėmėjai, galintys apsaugoti kritinę infrastruktūrą. Tai tapo svarbiu technologiniu žingsniu kovoje su nuolatinėmis oro grėsmėmis.
Naujos kartos dronai
„The Economist“ pažymi, kad Rusija aktyviai naudoja patobulintus „Shahed“ tipo dronus. Naujausi modeliai pasižymi greičiu, viršijančiu 300 km/h, ir gebėjimu apeiti trikdžių sistemas, atakuojant beveik vertikaliai, kaip raketos.
Jei prieš metus 150 paleistų dronų į Ukrainą buvo laikoma didelio masto puolimu, tai dabar Ukraina dažnai susiduria ir su 700 okupantų dronų per naktų. Tokių kombinuotų atakų metu kai kurie rusų dronai vis dėlto pasiekia savos tikslus, tad gintis tampa vis dudėtingiau
Smūgiai į pagrindines elektros pastotes
Apie 60 proc. Ukrainos elektros energijos pagaminama atominėse elektrinėse, likusi dalis – hidroelektrinėse ir šiluminėse elektrinėse. Rusija smogia į visus šiuos komponentus, išvedant iš rikiuotės elektrines ir sutrikdant energijos tiekimą.
Per pastarąsias savaites okupantai sunaikino kelsi šiluminių elektrinių objektus ir sugadino dujų gavybos objektus, dėl to šlubuoja Ukrainos energetikos sistemos stabilumas.
„The Economist“ pastebi, kad pagrindiniai rusų taikiniai – rytiniai ir šiauriniai regionai. Žurnalistų duomenimis, priešo tikslas – padalyti Ukrainą, atkertant energijos tiekimui imlius rytus nuo gynybinių vakarų sunaikinant elektros perdavimo linijas. Tokiu būdu Rusija siekia palaipsniui paralyžiuoti elektros srautą tarp regionų.
Apsauga ir atstatymas
Ukrainos energetinė sistema priklausoma nuo maždaug 90 pagrindinių pastočių. Rusija sistemingai puola šiuos mazgus, ieškodama silpnų vietų.
Tačiau, nepaisant intensyvėjančių atakų, Ukraina turi įrangos atsargų ir jau kuria naujus padalinius, kurie derina oro gynybos sistemas ir dronus objektų apsaugai. Pagrindinis uždavinys dabar – sulėtinti sunaikinimo tempą ir pagreitinti atkūrimą.
