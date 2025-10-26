Kalendorius
TV3 naujienos > Video > Video naujienos

TV3 Žinios. Po trečio Vilniaus oro uosto uždarymo valdžia sukruto; Putinas siunčia branduolinę žinutę Trumpui už sankcijas

2025-10-26 18:27 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-26 18:27

Po trečio šią savaitę Vilniaus oro uosto naktinio uždarymo sukruto valdžia. Laikinasis Krašto apsaugos ministras su kariuomenės ir policijos vadovais šiandien skubiai tariasi, kaip sustabdyti kontrabandinių balionų skrydžius iš Baltarusijos. Politikai kontrabandininkams grasina baudžiamąja atsakomybe. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina ne tik ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusia, bet ir apriboti tranzitą į Kaliningradą. O premjerė Inga Ruginienė patvirtina, kad kariuomenei pradėjus naudoti naujus modernius oro erdvės stebėjimo radarus, dabar pareigūnai mato į Lietuvą plūstančius kontrabandinius balionus – dėl to esą ir reaguoja jautriau.

Taip pat nusikelkime į Ukrainą. Naktį Vladimiras Putinas į Kyjivą paleido per 100 dronų, kurių smūgiai pražudė tris žmones ir dar daugiau nei 30 sužalojo. Be to, jis pranešė apie neva sėkmingą naujos galingos rusų raketos „Burevestink“ bandymą, kuri ore skriejo net 15 valandų ir įveikė 14 tūkstančių kilometrų.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka

Ameriką pasiekti galinčios raketos bandymas – tai V. Putino žinutė Donaldui Trumpui už sankcijas ir kritiką.

Daugiau naujienų – TV3 Žinių vaizdo įraše, esančiame šio teksto viršuje.

 

