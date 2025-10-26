TV3 Žinios. Po trečio Vilniaus oro uosto uždarymo valdžia sukruto; Putinas siunčia branduolinę žinutę Trumpui už sankcijas

Taip pat nusikelkime į Ukrainą. Naktį Vladimiras Putinas į Kyjivą paleido per 100 dronų, kurių smūgiai pražudė tris žmones ir dar daugiau nei 30 sužalojo. Be to, jis pranešė apie neva sėkmingą naujos galingos rusų raketos „Burevestink“ bandymą, kuri ore skriejo net 15 valandų ir įveikė 14 tūkstančių kilometrų.
Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
Ameriką pasiekti galinčios raketos bandymas – tai V. Putino žinutė Donaldui Trumpui už sankcijas ir kritiką.
Daugiau naujienų – TV3 Žinių vaizdo įraše, esančiame šio teksto viršuje.
Šaltinis:
tv3.lt
